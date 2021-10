Sklizeň chmele byla delší než obvykle. Úroda ale stojí za to

/FOTOGALERIE/ Sklizeň chmele byla letos mnohem delší než obvykle. Normálně trvá do poloviny září, letos se někde protáhla až do října a skončila teprve nedávno. Úroda je však výjimečná. Tolik chmele se neurodilo více než dvacet let.

Sklizeň v kolešovické společnosti Rakochmel v minulých letech. | Foto: Rakochmel

Rekordní úrodu potvrdil třeba Miloslav Mánek, jednatel kolešovické společnosti Rakochmel. „Měli jsme průměrný výnos 1,8 tuny na hektar. Alfa hořké kyseliny, které jsou to nejcennější na této plodině, měly vysokou hodnotu,“ řekl. Dostatek pracovníků Celých 145 hektarů chmelnic kolešovické společnosti sklízelo devadesát lidí zhruba o tři dny déle než obvykle. „Máme stálou partu z východního Slovenska, která k nám jezdí několik let a na tom to máme postavené,“ podotkl Mánek. Stovka dýní je připravená na Halloween. Dýňování v Lubné si užili malí i velcí Přečíst článek › Také chrášťanský LUPOFIT sklízel hodně a více dní. Kvůli nečekané délce sklizně zde dokonce řešili problém s brigádníky. „Neměli tak dlouho dovolenou, takže se musela hledat různé náhradní řešení,“ potvrdil majitel společnosti Jaroslav Mikoláš. Na výnosy ani kvalitu úrody si ovšem nemůže stěžovat. „Chmel dopadl velice dobře, výnosy nejsou vůbec špatné,“ zdůraznil. O výjimečném roce hovoří rovněž Zdeněk Rosa, předseda Chmelařství, družstva Žatec. „Z dosavadních údajů vyplývá, že by úroda mohla přesáhnout hranici 8000 tun suchého chmele. Tolik sev Česku naposledy sklidilo v roce 1996. Tehdy ale byla podstatně vyšší výměra chmelnic,“ řekl Rosa. Loni sklidili chmelaři v Česku 5925 tun zeleného zlata, předloni 7145 tun. „Loňská úroda byla podprůměrná, takže ne všechny smlouvy mezi pěstiteli, obchodníky a zákazníky se naplnily. Díky letošní vysoké úrodě se ale tyto i nové kontrakty naplní,“ sdělil předseda Svazu pěstitelů chmele ČR Luboš Hejda. Ve světě je podle něj dlouhodobě nadbytek českého chmele není, letošní vysoká úroda by tak neměla přinést tlak na snížení jeho ceny. PODÍVEJTE SE: Rakovník získal v Plavecké soutěži měst sedmé místo Přečíst článek › Letošní dobrou úrodu i neobvykle dlouhou sklizeň zapříčinilo podle pěstitelů počasí. Hodně pršelo, v létě nepřišla žádná vlna veder, tropických nocí bylo pomálu. Pro růst chmele tak panovaly ideální podmínky.