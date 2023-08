/FOTO, VIDEO/ Po rozsáhlé rekonstrukci chrámu sv. Bartoloměje pořádala Římskokatolická farnost Rakovník poutní slavnost. Rozsáhlé opravy zahájené před dvanácti lety stály bezmála jedenáct milionů korun.

Chrám sv. Bartoloměje v Rakovníku hostil při svém znovuotevření po rekonstrukci slavnost. | Video: Ladislav Humpál

Podle vikáře Vojtěcha Nováka šlo o náročný záměr. „Kompletně se restauroval hlavní oltář, dále freska sv. Doroty, pískovcová dlažba, pieta v presbytáři, cínová křtitelnice, dále máme nové dubové lavice. Kromě toho se také dělalo nové osvětlení a ozvučení,“ uvedl vikář a dodal, že náklady dosáhly částky 10,7 milionu korun.

V budoucnu by si zasloužilo restaurovat i další vybavení kostela. „V nejbližší době to neplánujeme, ale samozřejmě je ještě zapotřebí zrestaurovat kazatelnu, dveře do sakristie, které jsou ještě z původního gotického kostela. Zapotřebí je opravit i varhany Ale to jsou milionové položky. Na to vše musím nejdříve sebrat síly a pak začít přemýšlet o tom, kde sehnat peníze,“ poznamenal.

Hlavním celebrantem nedělní slavnosti byl Michael J. Pojezdný, emeritní opat strahovský. Chrámový sbor pod vedením Hany Staňkové zazpíval Missu brevis od Zdeňka Fibicha, na varhany zahrál Aleš Nosek, titulární varhaník katedrály sv. Bartoloměje v Plzni.