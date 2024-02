/VIDEO, FOTO/ Tělocvična čistecké školy se v pátek dopoledne zaplnila nejrůznějšími pohádkovými postavičkami. Učitelky místní mateřinky si totiž pro děti připravily tradiční masopustní stezku.

Děti z čistecké mateřinky oslavily ve škole masopust soutěžemi a tanečky. | Video: Deník/Josef Rod

„Každým rokem máme několik stanovišť, které se lehce mění. Děti si zasoutěží, trochu se rozhýbou a po svačince nás čekají ještě tanečky, jako Sloník Toník a Ram Sam Sam a pak máme ještě balonkový tanec,“ popsala učitelka Zuzana Machová.

Malé maškary v rámci dopoledne zdolávaly stanoviště jako perníková chaloupka - kde po žebřinách šplhaly k perníčkům, poté musely projít "bažinu" přes lavičku a kameny, následně házely míčkem na šaška, chytaly zlatou magnetickou rybičku, vyzkoušely si i sedmimílové boty s pomocí chůd a následně se sklouzly po lavičce.

„V nejbližší době nás čeká Noc s pohádkou, tedy přespávání ve školce. Je to akce spíše pro předškoláky, ale bude to nabídnuto i dětem mladšího věku, které by to zvládly. Je to také již tradiční akce a moc se na ni těšíme,“ uzavřela učitelka.