„Vzpomínám si na okamžik, kdy jsem na čisteckou školu nastupoval jako mladý učitel a bývalá paní ředitelka mi oznámila, že budou třídním učitelem. Vyprávěla mi o mé budoucí třídě, o dětech hodných a učenlivých, které mě budou mít rády a že já budu mít rád je. Později se ukázalo, jak byla její slova pravdivá, zažili jsme spoustu krásných okamžiků a jak to tak bývá, i několik těžkých chvil, ale ty se nám podařilo překonat,“ pronesl třídní učitel Jiří Tůma.

Také ředitelka školy Marie Kruntová zavzpomínala na začátky, kdy se poprvé setkala se současnými deváťáky, s velkou dávkou nostalgie. „Je to pro mě velmi zvláštní. Dobře si vybavuji situaci, kdy dnešní deváťáci byli ještě ve školce a já je fotila na tablo předškoláků. Uteklo to jako voda a z malých dětí se stali mladí, krásní a úspěšní lidé. Z výsledků všech máme obrovskou radost,“ poznamenala Marie Kruntová.

U slavnostního předávání vysvědčení před zraky rodičů a prarodičů nechyběla ani starostka obce Blanka Čebišová, která upozornila na to, že letošní deváťáci to v posledních měsících neměli vůbec jednoduché. „Ze dne na den kvůli koronaviru byly uzavřeny školy, žáky čekala příprava na přijímací zkoušky na střední školy, domácí vzdělávání a nikdo nevěděl, jak to bude dál. Bylo to zkouška nejen pro ně, ale i rodiče a pedagogy. Jsem ráda, že celá situace dobře dopadla a že jsou všichni přijati na střední školy,“ dodala čistecká starostka.