„Stav kulturního domu vnímáme jako problém, rádi bychom ho zrekonstruovali, ale pouštět se do druhého velkého projektu nemůžeme. Doba není příznivá, ceny jdou strmě vzhůru a kanalizace je nyní důležitější,“ připomněla starostka Blanka Čebišová a zmínila se o hledání jiných možností, ovšem zatím bez dalších podrobností.

Odhadované náklady na zřízení multifunkčního centra byly před třemi lety osmatřicet milionů korun. Počítalo se s vnějšími i vnitřními úpravami. Hlavní sál by vedle pořadatelů společenských akcí mohla využívat například i místní škola jako tělocvičnu na sálové hry, v dalších prostorách se by bylo fitcentrum nebo klubovny, pro děti, dospělé i pro seniory.

Zatím se nedočkají ani místní škola, kde by měla vzniknout přístavba, nebo dobrovolní hasiči, kteří potřebují přístavbu garáže. „Jde o citelný zásah do rozpočtu, ekonomická situace není tak dobrá jako před lety, máme tu i školu a další věci, které je třeba řešit. Projekty máme rozjeté, ale zatím se do jejich realizace nechceme pouštět,“ vysvětlila starostka.

Čistečtí se proto zaměřují spíše na drobnější akce. Nyní se ucházejí například o dotace na doplnění herních prvků na dětské hřiště nebo na digitální úřední desku.