„Myslím si, že tyhle volby budou o něco slabší než třeba komunální, tipuji tak 216 voličů z 811,“ předpovídá Malafová, která bývá členkou volební komise už desítky let. „Jinak to nevypadá špatně, voliči chodí. Ještě čekáme na autobusy, kterými se lidé vracejí domů z práce,“ vysvětluje.

Voliči podle ní mají poctivě nasazené roušky. „Nasmějeme se tu, dělali si legraci, jak ukazovali v televizi délku rozestupů při jednom metru a při dvou nebo jak se správně nandává rouška,“ vypráví Zdena Malafová.

Odpoledne už měla za sebou volby v Kněževsi i jedna nejstarších občanek městyse, které je 89 let, nebo řada osmnáctiletých prvovoličů. „Někteří to tu obcházeli kolem dokola, protože nevěděli, že se musí schovat za plentu a dát tam lístky do obálky,“ dodává Malafová.