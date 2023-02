Podívejte se: Rakovník slavil masopust. Maškarám hrála na cestu živá muzika

„Po veřejném stavebním řízení se lidé začali zajímat, co tam bude a začali si stěžovat,“ připomněl místostarosta města Jan Bureš. Zástupci obou stavebníků na posledním zasedání zastupitelstva nakonec projevili ochotu jednat o jiném využití území nebo náhradním řešení.

„Manželé Poláčkovi ze společnosti Decoled jsou ochotni přesunout výrobu jinam, konkrétně do areálu U Libeně, který koupili později. U manželů Zajíčkových bude řešení trochu složitější,“ konstatoval místostarosta města Jan Bureš.

Silnice by musela být širší

„Zatím nemáme představu, jak bývalý areál Hamira využít. Závisí to na využití celého areálu i na tom, jaký bude záměr města. Pokud bychom měli výrobu přesunout do Libeně, musí se rozšířit stávající komunikace. To je možné pouze ve spolupráci s městem,“ uvedl majitel firmy Decoled Vítězslav Poláček.

Místostarosta Nového Strašecí potvrdil, že rada města už se rozšířením komunikace zabývá. „Cesta má jen jednu vrstvu asfaltu a je úzká, rozhodně není pro nákladní vozy. Rekonstrukci silnice už jsme řešili v minulosti, ale tehdy to naráželo na vlastníky pozemků, nyní by měla být situace příznivější,“ vysvětlil Bureš.

Rozšíření komunikace a přesunutí výroby do Libeně by ovšem znamenalo ještě vybudování nových chodníků a veřejného osvětlení i stavbu kanalizace do areálu.

Část pozemků je nyní na prodej

Majitelé nejmenší části areálu Zajíčkovi se nakonec se zástupci města shodli na tom, že v současné době se jeví jako možné řešení jiného využití území několik variant. První z nich je směna za jiné vhodné pozemky města, tedy zasíťované a s možností průmyslového využití. Druhou je odkup pozemků městem nebo jiným zájemcem například pro rodinnou zástavbu, což by si ovšem vyžádalo změnu územního pánu. Další z možností je jiný způsob neprůmyslového podnikání, například sociální služby.

Pozemky Zajíčkových jsou nyní na prodej, a to za 18 milionů korun.

„Měli jsme s Poláčkovými podobnou vizi, že zde budeme podnikat a ukážeme městu a lidem, že naše podnikání má příznivý dopad na život ve městě a zkrášlíme současný stav objektů. Areál jsme chtěli společně odkoupit a přetransformovat ho v místo s bydlením ve startovacích bytech nebo sociálních službách. Závisí to tedy i na postoji Poláčkových, zda tu jejich podnikání zůstane, či nikoli. My už ale nemůžeme dále čekat,“ uvedl na jednání zastupitelů Otakar Zajíček.

Místostarosta Bureš připomněl, že od zprávy, že Poláčkovi jsou ochotni přesunout výrobu jinam, řeší město areál jako celek. Co by tam mohlo vzniknout? „Jednou z možností je občanská vybavenost. Padaly i návrhy na zřízení nové školy nebo školky. Podle mě toto místo není na školu či školku vhodné, je dále od centra a zastávek autobusů. Další možností bylo přesunout do areálu Technické služby, to byla původní myšlenka, nyní však pro ně máme vhodnější pozemek,“ konstatoval Bureš.

Jednání o budoucím využití lokality bývalého Hamira, která se nachází na východním okraji města, budou pokračovat.