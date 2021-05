Čistírna odpadních vod s tlakovou kanalizací, by měla vyjít na zhruba 35 až 40 milionů korun. V současné době finišují přípravy na samotnou realizaci. „Trochu se nám celý proces posunul, ale do konce června už by mělo být vydáno územní rozhodnutí a stavební povolení ve sloučeném řízení. Následně bychom rádi zažádali o dotaci,“ plánuje starosta Jiří Barsa.

Kanalizace by měla mít 140 přípojek včetně hotelu Lions. Čistírna proto bude uzpůsobená i pro ubytované klienty, proto bude vybudována pro 900 ekvivalentních obyvatel. „Máme 425 obyvatel, a na obecních pozemcích vyroste v blízké době osmnáct rodinných domů a je předpoklad, že se zvýší počet obyvatel na pět set až pět set padesát, navíc máme na našem území i hotel, proto se počítalo s větším objemem,“ vysvětlil Barsa.

Deník na návštěvě.Zdroj: DENÍK

Kromě toho má obec přislíbenou dotaci z Ministerstva zemědělství na obnovu malé vodní nádrže Horní rybník, kde celkové náklady jsou ve výši čtyř milionů korun. „Definitivní rozhodnutí ještě nepadlo, ale věříme, že dotaci dostaneme. V současném době, jsou osloveny firmy, které se přihlásí do výběrového řízení. To proběhne v polovině května,“ konstatoval starosta.

Dotaci, tentokrát ze Středočeského kraje, by mohli Nesuchyňští obdržet také na výstavbu chodníku. Zamýšlená oblast se ovšem z části nachází v majetku kraje, a bude tedy třeba zažádat o dlouhodobou výpůjčku. Po realizaci stavby by měl pozemek přejít do vlastnictví obce. „Jedná se o úsek ve směru na Mutějovice, který je pro chodce dost nebezpečný. Snažíme se celou tuto část zkulturnit a kromě nového chodníku, chceme rozšířit i vozovku,“ uvedl Barsa.

V současné době se rovněž dokončuje oprava střechy na budově mateřské školy, kde se také dodělává fasáda. „Jedná se o zpevnění krovu, jeho ošetření, přelaťování a položení nové krytiny. Fasáda bude zateplená,“ přiblížil nesuchyňský starosta. Každá z těchto akcí vyjde přibližně na půl milionu korun. Hotovo má být do konce června.

Jinak se ovšem obec do žádných dalších větších akcí pouště nebude, a to především kvůli již zmíněné realizaci kanalizace, na kterou si bude muset vzít úvěr. „Budeme rádi, abychom chod obce zachovali ve funkčním režimu, proto to vypadá, že v nejbližších letech nás asi žádné velké investiční záměry nečekají. Když se dívám, jak se plní obecní rozpočet , moc velkou radost z toho nemám. Musíme pečovat o velkou spoustu věcí, udržovat vše v chodu. Například obecní lesy, do kterých se dal kůrovec. Je třeba vše odklidit, zalesnit a ošetřit, což stojí nemalá množství financí,“ poznamenal Jiří Barsa.