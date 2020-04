ON-LINE reportáž ke koronaviru ZDE

„Ještě jsme zvažovali, že festival přesuneme na srpen, kdy by situace mohla být klidnější, ale to už bychom nedali dohromady stejný line-up, protože kapely už jsou zamluveny někde jinde. Takže i kdybychom chtěli, bohužel to nelze přesunout ani na později a rozjíždět teď jakékoliv přípravy na začátek června je dost riskantní. Nedělám si iluze, že tyto akce s větším počtem lidí budou povoleny, spíš bych řekl, že festivaly jsou to poslední, co vláda povolí,“ předpokládá pořadatel festivalu Michal Ortcykr.

Ten byl rád, kdyby složení kapel zůstalo pro příští rok zachováno. „Alespoň hlavní taháky bychom chtěli oslovit i na rok 2021,“ potvrzuje Michal Ortykr. Hlavními kapelami pro letošní ročník měli být Shtuby, Fast Food Orchestra, Los Culos či Kurtizány z 25. avenue.

Jen o rok mladší je festival irské, keltské a skotské muziky Skotsko v Kostelíku, který se koná na místní návsi před kapličkou sv. Máří Magdalény. Také jeho fanoušci budou muset tento oblíbený festival na rok oželet. „Variantu přesunutí jsme se synem Lukášem úplně zavrhli, protože podobných akcí je později víc a nechceme si lézt vzájemně do zelí. Lidé, kteří k nám plánují jet, už s prvním červencovým víkendem počítají,“ vysvětluje pořadatel festivalu Milan Let.

„Navíc přípravy nás stojí dost času a je to dost finančně náročné. Proto jsme se rozhodli, že to nebudeme hrotit, navíc mě v rozhodnutí utvrdil i fakt, že v Edinburgu zrušili slavný dudácký festival Military Tattoo. Nejsem si úplně jistý, že se situace v červenci zklidní natolik a povolí se akce nad 1000 lidí a i tak budou mít lidé úplně jiné starosti a budou se i bát. Aby vám tam pak přišlo třeba sto lidí, to si prostě finančně nemůžete dovolit. To by byly obrovské ztráty,“ uvědomuje si Milan Let.

„Pokud to ale půjde, tak to našim fanouškům příští rok plně vynahradíme,“ dodává Milan Let.