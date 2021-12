Vesnička, kde žije 258 obyvatel, se rozprostírá u severní hranice okresu obklopena lesy. Jak uvedla její starostka Ivana Rusová, starší obyvatele mají již pouze ve dvou obcích. „Kdysi jsme dokonce bývali druzí nejstarší na Rakovnicku. Možná to je jeden z hlavních důvodů, proč se tu nákaza tolik nešíří. Důchodci, kterých je tu hodně, se snaží dodržovat opatření, používají dezinfekci, moc nikam nechodí, většinou zůstávají doma,“ popsala starostka a dodala, že ze seniorů není naočkovaná pouze jediná paní, která na podzim slavila úctyhodných devadesát devět let. „Rodina si očkování nepřála, což respektuji, paní stejně nikam nechodí. Jinak jsem ale zejména starším občanům jako obecní úřad pomáháme s registrací, některé jsme na očkování i odvezli. Nikomu ale vakcínu nenutím, je to věc každého,“ konstatovala Ivana Rusová.