Podívejte se: Rakovník slavil masopust. Maškarám hrála na cestu živá muzika

Kromě dřevěných panelů budou součástí stezky také herní prvky, na jejichž podobě se budou svými nápady podílet i místní občané. „Část prvků bude v naší režii, inspirujeme se například v Lesním světě, ale kontaktovali jsme i naše občany, aby se sami vyjádřili, co tam chtějí,“ uvedla čistecká starostka Blanka Čebišová a dodala, že v polovině stezky bude odpočívadlo.

Na náklady přispěje dotace

Stezka bude určena nejen místním dětem s rodiči, školkám a školám, ale i všem ostatním turistům. „Rádi bychom, aby stezka byla certifikovaná,“ dodala Čebišová.

Celkové náklady dosáhnou 300 tisíc korun. Většinu z nich pokryje dotace z programu rozvoje venkova prostřednictvím MAS Rakovnicko.

V okolí Čisté se nacházejí už dvě naučné stezky. Ta u rybníka Závlaha nese název O rybníkářství a rybolovu. „Je tam pět panelů, ale třeba i staré dřevěné požeráky nebo lavička ve tvaru sudu,“ připomněla starostka. Druhá stezka vede od obecního úřadu ke hřbitovu a zpátky. „Na té pracovaly děti, které hledaly osudy místních zemřelých osobností. Na hřbitově je pochován i tatínek básníka Jaroslava Vrchlického, který zde složil sbírku básní Vánoce a několik let zde pobýval,“ dodala Čebišová.

Amálie vzpomíná i na malíře

Na Rakovnicku je nachází řada dalších naučných stezek. K těm novějším patří stezka u Hředel v lokalitě Amálie jihovýchodně od obce, která vznikla v covidovém roce 2020. Nechybí tam interaktivní tabule, místa k odpočinku, naučené panely o Hředlích a jejich historii nebo třístupňová hrazda pro sportovní vyžití.

U druhého altánu najdou příchozí také informace o slavném malíři Václavu Rabasovi, o kousek dále se zase dozvědí, že tam havaroval a zahynul vojenský pilot Pavol Stopka.

V lese čeká na děti totem s výškoměrem, kde mohou porovnat svou výšku s lesní zvěří. Poté míří stezka k potoku, za nímž je odpočívadlo a oboustranný panel o historii těžby uhlí. Přes další vyhlídku se pak cesta stáčí zpátky na začátek.

Rakovničtí policisté varují: Nezapomínejte, že vaše auto není trezor

Další ze stezek, které stojí za návštěvu, je dvanáctikilometrová Naučná stezka Novostrašecko – Džbán. Na sedmnácti zastávkách nabízí informace o historii Novostrašecka, o místní krajině a zemědělské činnosti. Stezka vede i přes Mšecké Žehrovice, u nichž byla nalezena slavná hlava Kelta.

Právě k místu nálezu má vést plánovaná Keltská stezka. Obec už nechala do těchto míst instalovat informativní cedule, které vznikly ve spolupráci s rakovnickým a Národním muzeem. Turistům nabízejí základní informace o keltské vesnici i nálezu.

Pro zdatnější turisty

Uhelná stezka Kroučová, která začíná na odpočívadle u obce, provází pěší pro významných kulturních a přírodních památkách v okolí, určena je přitom spíše pro zdatnější turisty. Nabízí osm zastávek s informačními panely i místa k odpočinku.

Zvědavá stezka ze Sence do Pavlíkova se snaží přiblížit dětem i dospělým vybraná místa Rakovnicka a podnítit zájem o jeho historické, kulturní i přírodní bohatství. Průvodce stezkou obsahují výklad o místních zajímavostech, zpestřený o zábavné úkoly a hádanky. Trasa je nenáročná, měří zhruba čtyři kilometry a vede krásnou přírodou.

Putování k Paraplíčku

Poměrně vyhledávaná je naučná stezka Paraplíčko na Křivoklátsku. Úsek, který měří 1,5 kilometru, se nachází v lesnatém svahu nad Rakovnickým potokem nedaleko hradu Křivoklát. Vedle pomníku Karla Egona II. z Fürstenberka se tam návštěvníci dozvědí informace o místní fauně a floře. Poté zamíří na vyhlídku Paraplíčko, kde stezka končí.

Před devíti lety vznikla u Skryjí dvoukilometrová naučná stezka Po stopě trilobita. Informace o místní krajině tam doplňují komiksové podání některých faktů, prolézačky, kukátko a další atrakce pro děti.



Přehled naučných stezek na Rakovnicku

Čistá

O rybníkářství a rybolovu (u rybníků Závlaha) – vhodná pro děti i dospělé

Po stopách Jaroslava Vrchlického (od obecního úřadu ke hřbitovu) – vhodná pro děti i dospělé



Hředle

Stezka na Amálii (lokalita Amálie) – 2 km - vhodná pro děti i dospělé



Krušovice

Naučná stezka Louštín (z Lužné II do Krušovic) – 5 km – vhodná pro pěší turisty



Jesenice

Po stopách žuly (po městě Jesenice a jeho okolí) – vhodná pro děti i dospělé

Přírodním parkem Jesenicko (Z Petrohradu přes Stebno do Krt) – vhodná pro pěší



Kounov

Špičák – (z obce Kounov ke Kounovským kamenným řadám) – vhodná pro zdatnější pěší turisty



Kroučová

Uhelná stezka Kroučová (okolí Kroučové) - 4,9 km – pro zdatnější pěší turisty



Křivoklát

Paraplíčko (nedaleko Křivoklátu) – 1,5 km – vhodná pro děti i dospělé



Nové Strašecí

Novostrašecko – Džbán (Od Nového Strašecí na vrch Džbán) – 12 km – pro zdatnější pěší turisty



Senec

Zvědavá stezka (od Sence do Pavlíkova) – vhodná pro děti i dospělé



Skryje

Po stopě trilobita (okolí Skryjí) – 2,5 km – vhodná pro děti i dospělé

Skryjský luh (údolí Skryjského potoka) – vhodná i pro rodiny s dětmi