/FOTO, VIDEO/ Legendární hudebnice rakovnického bigbítu byly slavnostně uvedeny do Dvorany slávy. Šlo o osm dam, které svou hudební kariéru spojily v šedesátých a sedmdesátých letech minulého století právě s bigbítem.

V Kulturním centru Rakovník se uskutečnil již 4. výroční koncert Dvorany slávy rakovnického bigbítu. | Video: Deník/Josef Rod

Certifikát obdržely Věra Čermáková, Dagmar Doležalová, Anna Stránská, Jana Štefanová, Bohunka Týčová, Jaruška Králíčková, Eva Jirásková a Libuše Podaná.

In memoriam byl do Dvorany slávy uveden také Milan Zimmermann, který letos v létě náhle zemřel ve věku 57 let.

Na výročním koncertě kromě oceněných hudebnic vystoupil legendární Karel Kahovec, kterého doprovázela vynikající skupina The Beatles Revival. Slavnostní večer zakončili Rock Slaves.