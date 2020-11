Vánoční svátky se rychle blíží a roste poptávka po už hotovém cukroví. To si mnozí lidé objednávají nejen v pekárnách a cukrárnách, ale také v odborných školách. Cukroví však zřejmě bude v nabídce tentokrát mnohem méně.

Ilustrační fotografie. | Foto: pixabay.com

V Integrované střední škole Jesenice je velmi pravděpodobné, že letos objednávky přijímat vůbec nebudou. „Je to obtížné rozhodování, protože nevíme, kdy se žáci vrátí do školy a v jakém počtu. Je to jejich práce, musí se podílet na přípravných pracích. Bohužel se letos dostáváme do časové tísně a obávám se, že s pečením ani nezačneme,“ vysvětluje ředitelka školy Eva Tomková.