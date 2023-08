Nenáročná trasa vede z Rakovníka do Jesenice. Vyjet můžeme od stadionu rakovnického SK a pokračovat více než kilometr podél Rakovnického potoka. U studánky jedeme podél trati až do Senomat, kde mají vyhlášenou senomatskou zmrzlinu. Dále pokračujeme směrem na Šanov, Řeřichy, Klečetné, Soseň, projedeme malou vesničku Kosobody až k rybníkům Horní a Dolní Fikáč, které rozděluje cesta obklopená památným stromořadím. Kolem jesenické trati dojedeme až k Velkému rybníku jihozápadně od Jesenice, kde se můžeme vykoupat, ale i stanovat v některém z kempů poblíž. Trasa měří 22 kilometrů.

Zakladatelka sportovního klubu Koutek vydala svou prvotinu Horký čaj s mlékem

Nové Strašecí - Louštín - Lišany - Kněževes

Jde o náročnější trasu. Startovat je možné třeba u vlakového nádraží Nové Strašecí. Napojíme se na cyklotrasu vedoucí z Pecínova a pokračujeme do Rudy. U kapličky sv. Anděla Strážce se dáme doprava a Okružní ulicí, později Oborní se dostaneme až k Pátecké Líse. Odtud stoupáme až pod Malý Louštín. Zabočíme doleva a většinou z kopce dojedeme až k lužanskému nádraží, kde se nachází známé Železniční muzeum ČD. Po návštěvě muzea se starými lokomotivami pokračujeme po silnici směrem na Lišany. Po projetí obce se vydáme opět na cestu, která vede přes Chrášťany až do Kněževsi. Zde se nachází nově opravené komunitní centrum, která pořádá pravidelně akce. Možné je prohlédnout i jedno z největších náměstí v republice, jehož součástí je například i kostel sv. Jakuba Většího, obklopený rybníky. Trasa měří 23 kilometrů.

Rakovník - Křivoklát

Trasa cyklistické naučné stezky z Rakovníka do Křivoklátu je celkem nenáročná. Cyklostezka údolím Rakovnického potoka je rovinatá a převážně asfaltová, zčásti vede po zpevněné lesní cestě, proto je vhodná i pro děti či jízdu s cyklovozíkem. Z Rakovníka vyrazíme na Ryšín a poté do Pustovět, kde se můžeme občerstvit v hostinci Na Ostrově. Pokračujeme dále podél potoka do Městečka a poté do Křivoklátu, kde můžeme navštívit jeden z nejstarších českých hradů. Pro zpáteční cestu lze využít přepravu vlakem. U cyklostezky, které měří osmnáct kilometrů, jsou umístěny informační panely, které nás seznámí s historií a přírodními zajímavostmi Rakovnicka.

Rakovník - Krakovec

Nenáročná cyklotrasa ke vzácné památce Krakovec je vhodná i pro rodiny. Pokud vyrazíme z Rakovníka směrem na Pavlíkov, první zastávku si můžeme udělat na rozhledně na Senecké hoře, která byla postavena před několika lety. Poté se vydáme na Panoší Újezd a Slabce, kde se nachází empírový zámek. Následně pokračujeme směrem na Svinařov, Rousínov a Zhoř, až se dostaneme do Krakovce, kde se nachází stejnojmenná zřícenina hradu. Jeden z nejvýznamnějších vrcholně gotických objektů Česka byl postaven v 80. letech 14. století a je ukázkou přechodu hradů na pohodlnější zámky - na nevelké rozloze se nacházelo 27 obytných místností a důmyslný systém vytápění nabízel neobvyklý komfort. Před odjezdem do Kostnice tam také pobýval Mistr Jan Hus.

Kounovské kamenné řady. Proč vznikly a k čemu sloužily?

Bucek - Džbán - Kounovské kamenné řady

Pokud kempujeme u rybníku Bucek, můžeme vyrazit za kamennými řadami u Kounova, jejichž původ a stáří je dosud neznámé. Pojedeme směrem na Řevničov, přes Kroučovou až ke Džbánu, jednomu z nejvyšších vrcholů Rakovnicka. Poté pokračujeme po cyklostezce až ke zřícenině hradu Džbán. Ten byl postaven za krále Václava I., ale od 16. století se uvádí jako pustý. Hrad měl mnohoúhelníkový půdorys a tři okrouhlé věže, které se dochovaly až do 19. století. Dnes tam lze spatřit zbytky několika zdí, jedné z věží a hradního příkopu. Severozápadně od Džbánu se nacházejí už zmíněné Kamenné řady. V lokalitě je 14 neúplných rovnoběžných řad křemencových kamenů. Celkem jde zhruba o dva tisíce kusů.