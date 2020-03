V současnosti se pracuje na úpravě projektu, následně budou Lubenští žádat o stavební povolení.

„Se všemi devíti vlastníky jsem jednal předem a všichni byli ochotni své pozemky směnit, prodat nebo je nechat na využití. Jeden z nich ovšem poté řekl, že nám pozemek nesmění ani neprodá, byť jsme mu nabízeli i jiné pozemky, případně odprodej. Nebýt jeho, myslím si, že by se letos cyklostezka realizovala,“ krčí rameny lubenský starosta Pavel Soukup.

Vedení obce se proto domluvilo s projektantem na úpravě projektu. „Úsek, o který se jedná, měří pouze 47 metrů. Cyklostezka by se zde přerušila, lidé by sesedli z kola a pak by opět pokračovali. Myslím, že by to mohlo být reálné, ale musí se nejprve upravit technická zpráva, výkresy a podobně. Doufám, že stavební povolení získáme co nejdříve,“ přeje si lubenský starosta.

Obec by ráda na projekt získala dotační titul, náklady na jeho vyhotovení jsou odhadovány na minimálně deset milionů korun.

Aby se po cyklostezce mohlo bezpečné jezdit na kole, ale také chodit, bude první etapa cyklostezky se smíšeným provozem. „Vedle cyklistů ji budou moci využívat i pěší, rodiny s kočárky nebo bruslaři na in-line bruslích. Povrch tedy bude živičný,“ přibližuje Pavel Soukup.

První etapa začne u firmy Rakotrans Logistika a povede podél okraje lesa až ke křižovatce silnic 22912 a V Lubnici. „Katastr nám končí chmelnicí, která se nachází dvě stě metrů od křižovatky, a tak jsme se domluvili s městem Rakovník, že část povede i přes jeho území. Cyklostezka se napojí na desetimetrový nájezd za křižovatkou. Odtud by v budoucnu měla vézt druhá etapa cyklostezky,“ přiblížil Pavel Soukup.

Délka druhé etapy bude více než tři kilometry a tato část povede kolem rakovnického letiště k Hostokryjím, odkud se bude stáčet zpět k Lubné. „V tomto případě se již nebude jednat o živičný povrch, ale pouze o nějakou drť. Už jsem i oslovil projektanta, ale museli jsme projekt zastavit. Jelikož ještě nemáme hotovou první část, nemá cenu dělat druhou etapu,“ vysvětluje lubenský starosta.