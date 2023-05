Pořízení nabíjecí stanice inicioval bývalý rakovnický zastupitel Milan Let, sám vášnivý cyklista. „Nápad jsem dostal už v době minulého volebního období a jsem rád, že se blíží k realizaci. Bude to výhodou obzvláště pro starší lidi, kteří už nemohou jezdit na obyčejném kole a pořídí si elektrokolo, aby mohli jezdit do přírody,“ poznamenal Let.