Výsledky se lišily od měření, která na stejných místech proběhla v roce 2014. „Je to způsobeno tím, že byl otevřen nový úsek dálnice D6 Nové Strašecí - Řevničov a Řevničov obchvat. Auta zde nemusí zpomalovat, navíc houstne doprava. Proto město požádalo o nová měření,“ vysvětlil místostarosta města Jan Bureš.

Pro nás je hrdinou, říkají rodiče mladíka z Kladenska, který padl u Bachmutu

Z výsledků měření v roce 2022 vyplývá, že jediné místo, kde by v budoucích letech mohl být překročen povolený hluk, tedy 50 dB, je v ulici Sportovní u Středního odborného učiliště Nové Strašecí (SOU). A právě toto místo by před hlukem z dálnice měla chránit protihluková stěna.

V ostatních místech je hluk v normě, proto není možné prodloužit stěnu například směrem ku Praze, kde vyrostly v nedávné době nové domy. O toto prodloužení žádalo i město. „Bohužel zde není překračován hlukový limit a Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) by nedostalo od Státního fondu životního prostředí finance,“ vysvětlil Bureš.

Stěna by měla chránit učiliště od hluku

ŘSD by podle místostarosty mělo do tří let postavit u učiliště protihlukovou stěnu v úseku přibližně před úrovní Mšecké ulice východním směrem až před SOU.

Zvažovány jsou dvě varianty, buď protihluková stěna o výšce tři metry a dlouhá 145 metrů, nebo čtyřmetrová v délce 120 metrů. Nyní řeší ŘSD společně s architekty, jakou variantu zvolit.

Studijní centrum, nové cyklostezky, bytové domy. I to byl rok 2023 na Rakovnicku

Jak ovšem upozornil mluvčí ŘSD Jiří Veselý, bude záležet i na jednání s městem. „Zatím byl proveden pouze teoretický návrh protihlukové stěny pro ochranu zejména objektu učiliště. Případná budoucí příprava stavby bude tedy předmětem jednání se zástupci města,“ uvedl Veselý.

Vedení města by přitom uvítalo protihlukové stěny i v dalších místech dálnice. „Je nám jasné, že po dokončení dalších úseků D6 bude provoz ještě více houstnout. Určitě bychom proto byli rádi, kdyby stěna byla na více úsecích. Uvědomujeme si ale, že tím, že tento úsek dálnice byl postaven už před lety, je jednání složitější, než kdyby šlo o novostavbu, kde už se s protihlukovými stěnami počítá víceméně automaticky,“ poznamenal novostrašecký místostarosta.