Zakázku bude realizovat společnost Pozemní stavby Bohemia, která z 8 uchazečů nabídla nejnižší cenu, a to více než 52 miliony korun. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky dle zadávací dokumentace přitom činila více než 95 milionů.

Vedle opravy asfaltobetonové vozovky v délce 6670 metrů, která již v inkriminovaném úseku vykazuje různě závažné poruchy, dojde také pročištění příkopů. V rámci stavby bude obnoveno vodorovné dopravní značení a vyměněna a doplněna vnější svodidla. Pracovat se bude rovněž na jižních větvích exitu na Nové Strašecí. „V celé délce rovněž opravíme nezpevněnou krajnici jejím seříznutím a doplněním asfaltovým recyklátem. Do krajnice poté osadíme nová svodidla a po padesáti metrech také nové směrové sloupky,“ informoval Martin Buček z týmu komunikace Ředitelství silnic a dálnic.

Řidiči jedoucí z Nového Strašecí na Prahu by v těchto dnech měli počítal se zdržením. V pondělí totiž zahájilo Ředitelství silnic a dálnic opravu dálnice D6 ve směru na Prahu mezi Novým Strašecím a Tuchlovicemi. Oprava potrvá 35 kalendářních dnů a po tuto dobu bude uzavřen téměř sedm kilometrů dlouhý levý jízdní pruh.

