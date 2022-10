U Nového Strašecí se jedná o opravu asfaltových hutněných vrstev, a to mezi 31. a 32. kilometrem dálnice D6. Oprava proběhne v pravém jízdním pásu dálnice ve směru na Karlovy Vary u Nového Strašecí. „Provoz ve směru na Karlovy Vary bude veden v tomto pásu jedním jízdním pruhem vlevo. Levý jízdní pruh projde opravou v období 29. do 31. října a provoz na Karlovy Vary bude veden v již opraveném pravém jízdním pruhu,“ informoval Martin Buček z Ředitelství silnic a dálnic, které opravu provádí.

Objízdná trasa do Nového Strašecí povede přes sjezd na exit 25 u Tuchlovic a dále směrem na Slovanku a Nové Strašecí. Objízdná trasa směrem do Rakovníka povede přes sjezd na exit 38 u Řevničova, dále po D6 zpět k Novému Strašecí a po sjezdu z D6 dále na Rudu. Nebo lze pokračovat z Řevničova na Rakovník bez vracení, a to přes Řevničov Nádraží.

Komplikace na silnicích

Také řidiči projíždějící Křivoklátem musí počítat s komplikacemi. Úplná uzavírka silnic č. II/201 a II/227 v městysu se uskuteční z důvodu pokládky nových povrchů komunikací, a to ve 2 etapách. Etapa A od 22. října do 6. listopadu a etapa B od 7. listopadu do 30. listopadu. Objízdná trasa pro veškerý provoz povede z Křivoklátu do Roztok, dále přes Velkou Bukovou, Městečko zpět po silnici č. II/227 zpět do Křivoklátu.

Až do konce listopadu potrvá úplná uzavírka silnice č. II/227 v obci Svojetín, kde se nyní staví splašková kanalizace, přičemž práce zde začaly na konci července. Osobní vozidla musí zvolit trasu Přes Velkou Černoc a Hořesedly. Vozidla nad 3,5 tuny ujedou navíc 34 kilometrů, a to přes karlovarskou silnici, dále po silnici I/27 a ze Žatce zpět do Svojetína.

Řidiči neprojedou ani Kněževsi kvůli rekonstrukci silnice, a to až do konce tohoto roku. Objízdná trasa vede přes Chrášťany.

V Oráčově, který je rovněž neprůjezdný kvůli stavbě kanalizace, bude silnice otevřena v nejbližších dnech podobně jako v Čisté a Mutějovicích.