Na další z požadavků, a sice zřízení specializovaného městského arboristy, reagoval starosta Luděk Štíbr tím, že by jeho zřízení stálo město množství financí, které nemá, navíc údržba zeleně má podle něj již zaběhlý systém, který je podle jeho slov osvědčený.

„Město si zadává veškeré práce od firem, které projekty realizují a je předpoklad, že by veškeré znalosti měly mít, za výsadbu a její údržbu ručí. My jsme v situaci kontrolního orgánu. Je to tak dlouhodobě nastavené, ve správě majetku je úředník, který má na starosti městkou zeleň a kontroluje ji,“ konstatoval Luděk Štíbr.

Ten také považuje za zbytečné další kolo veřejného projednání.

PODÍVEJTE SE: Punkový mejdan v Pavlíkově. Nechyběli SPS či Totáči

„Březnového veřejného projednání se zúčastnila i řada občanů i zastupitelů. Všichni mohli do konce dubna posílat připomínky, dorazilo jich několik desítek, v průběhu května byly některé zapracovány do projektu. Proto už nevidím prostor na další veřejné projednání. Jedná se o studii, která předchází projektové dokumentaci a je to pouze první krok k tomu, aby bylo město připraveno, když Evropská unie vypíše dotační titul,“ pronesl Štíbr, podle nějž už byly všechny připomínky vypořádány a jedná se tedy o standardní postup.

Na jednání zastupitelstva byl přítomen i sám projektant a autor upravené studie Martin Řehák. Ten se vyjádřil například k užití dešťových vod, které nebudou odváděny pouze do jednotné kanalizace, ale částečně se budou také zasakovat, svádět do akumulačních nádrží a odtud až k jednotlivým kořenům.

Přípravy na Národní park Křivoklátsko začnou o čtvrt roku později

Nejzásadnější úpravou, která byla zahrnuta je podle něj zúžení pás zpevněné plochy před radnicí. „Zúžili jsme ji o jednu uliční frontu, a bude tedy zarovnaná s budovou radnicí. Její plocha bude 35 až 40 metrů široká. Kromě toho jsme v západní části náměstí smaltovanou vrstvu zredukovali rovněž na úkor zeleně. Protáhli jsme zelené pásy, kde jsou osázeny vzrostlé stromy,“ popsal projektant a dále upozornil, že přesné technologické postupy a osazovací plány řeší až projektová dokumentace.