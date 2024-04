Dvanácti procentům Rakovničanům se nepozdával stav průtahu obcí Lišany, jak ovšem uvedla starostka obce Dana Medřická, silnice je v majetku kraje. „Už jsem psala i na kraj, když to bylo zavřené, aby už se opravily alespoň dočasně ty díry, co tam jsou, ale doposud se nic nestalo. Ale mám informace o tom, že kompletní rekonstrukce včetně inženýrských sítí proběhne v době, až tu budu hotový obchvat obce,“ uvedla starostka.

Zrekonstruovat by v Rakovníku už řadu let potřebovaly i některé chodníky či místní komunikace. V katastrofálním stavu je například chodník v Lužní ulici podél Rakovnického potoka v lokalitě u SK Rakovník, na něhož si místní občané již léta stěžují. Jak uvedla mluvčí radnice Kateřina Hradilová, v příštím roce již konečně dojde k nápravě a opraví se chodník i místní komunikace.

„Kromě toho chystáme v příštím roce také opravu chodníků a místních komunikací na Šamotce. Čekali jsme zde a síťaře, neboť zde chystají rekonstrukce vody či plynu, tak jsme se do toho nechtěli pouštět předtím,“ vysvětlila Hradilová. Pro stav chodníků na Šamotce hlasovalo 7 procent hlasujících.

Stejnému množství pak vadí stav dětského hřiště „Loď“ v Rakovníku v centru města. „Ano, víme, že to tam nevypadá dobře, pohybuje se tam i hlučná mládež, občas se tam povalují odpadky. Máme tam kamery, strážníci tam pravidelně chodí, ale ve chvíli, kdy tam přijdou se nic neděje. Řeknou mladíkům, ať jdou pryč, ale oni se tam zkrátka vrátí, proti tomu jsme bezmocní. Jedině, že by je třeba viděli s flaškou v ruce. Je to zkrátka nešťastně položené dětské hřiště, uprostřed paneláků, rozléhá se tam hluk a určitě to musí být pro místní nepříjemné,“ konstatovala mluvčí radnice.

Hned tři ostudy Rakovníka se nachází v lokalitě u městských hřbitovů. Jsou to schody nad ulicí Kokrdovskou, stav ulice Levého a vila v ulici Kokrdovská. Dvě ze tří ostud budou v dohledné době napraveny. „Ulice Levého se letos začne projektovat a od příštího roku bude připravena k rekonstrukci. Oprava schodů proběhne v letošním roce. Záleží samozřejmě na počasí, ale vzhledem ke stavu schodů s tím počítáme co nejdříve,“ uvedla Hradilová.

Co se týče vily v ulici Kokrdovské, kde je již notně opadaná fasáda, památkáři informovali o tom, že vila již není v památkové zóně a tak město nemá páky vlastníka k opravě přimět. „Podle našich informací opravovali střechu a na fasádu očividně ještě nedošlo, město jim nemůže nic nařídit. Pokud by bylo v památkové zóně, mohli bychom je vyzvat k opravě, takhle máme svázané ruce,“ vysvětlila mluvčí.

Někteří hlasovali pro možnost hromadící se odpadky v lesoparku Jamka, podle mluvčí je zde dostatečný počet odpadkových košů a město nechává park pravidelně uklízet.

Pravidelnou údržby prý město provádí i na cyklostezce z Rakovníka do Lužné, na jejíž stav si také někteří stěžovali. „Probíhají zde průběžné seče dle stavu cyklostezky, samozřejmě pokud v létě zaprší, tráva rychle roste a tím, že se neseče úplně pravidelně, ale podle potřeby, může to tam na nějakou dobu chvíli zarůst. Část cyklostezky ale patří obci Lužná,“ upozornila Hradilová.