„Pro spoustu hospod to bude mít fatální následky. Gastro schytává jednu ránu za druhou a už teď většina hospod tak nějak pouze přežívá. Doufám, že se ta reforma ještě nějak upraví,“ řekl Duda, kterého jako plátce DPH reforma výrazně postihne. Předpokládá, že následkem bude zdražení, především piva, které odhaduje tak o pět korun.

Běh proti předsudkům. Se žlutou stužkou běžela s odsouzenými i Černošková

Radost z nové sazby nemá ani Tomáš Pícha, provozní rakovnické kavárny Špejchar. „Už v zimě bylo vidět, že lidé šetří, bylo evidentní, že čekají, kolik budou na jaře doplácet za energie. Přišli třeba jen o víkendu, dali si pivo, kořalku pili střídmě,“ vysvětlil Pícha, který zatím nehází flintu do žita, záležet bude podle něho na tom, jak zareagují pivaři.

Pivo bude dražší o pár korun

„Poprali jsme s covidem, zvýšením cen energií, budeme se muset poprat i s tímto. To, že budeme muset všichni o několik korun zdražit, je zřejmé, pokud ale budou lidé chodit jen o víkendech nebo nárazově, bude to horší,“ poznamenal.

Že bude dopadem zvýšení sazby daně zdražení piva o několik korun si uvědomuje i provozní Divadelní restaurace v Rakovníku Jakub Malý.

„Takové zvýšení už bude znát. Během zimy a jara jsme se snažili ceny držet, nezdražovali jsme, protože jsme snižovali marži. Teď chystáme nové menu, které už bude s klasickou marží, aby to pokrylo se vším všudy. Do zdražení jídla se zahrne i zvýšení daně,“ konstatoval Malý, který zatím nepocítil pokles tržeb, asi i proto, že se do podniku přesunula část hostů ze Šalandy, další restaurace v centru, která se před několika měsíci zavřela.

Podle Víta Škalouda, majitele Ella´s burgeru bylo zvýšení DPH nevyhnutelné a vláda podle něj k němu měla přistoupit mnohem dříve. "Jako podnikatele mě to samozřejmě příliš netěší, nicméně, jako občan chápu, že po letech populistické vlády ANO to prostě přijít muselo. Ono to láskyplné období rozdávání peněz komukoliv, kdo je potenciální volič, nemůže prostě trvat navždy," pronesl Škaloud, který bude muset stejně jako jeho kolegové přistoupit ke zdražení. "Samozřejmě, že zdražíme a přeneseme toto zdražení na zákazníka. Jak na to bude reagovat, nevím, od dob covidu už si nedovolím dopředu nic předpovídat. Během posledních tří let je to jako na houpačce," řekl Škaloud.

Rakovničtí úředníci se budou stěhovat. Rekonstrukce čeká infocentrum i radnici

Zvýšení sazby daně se týká i kadeřnic. „Předpokládám, ze budu muset zdražit a samozřejmě to zákazníci ponesou s nelibostí. Mrzí mě to, ale jinak to nepůjde,“ uvedla Jitka Veselá z rakovnického kadeřnictví Happy, která je plátcem DPH. „Problém je, že se tím stáváme méně konkurenceschopni, ačkoli velkou část tržeb, tedy odvody za zaměstnance a DPH, odvádíme státu,“ připomněla.

Stoupne snaha kouzlit s daněmi?

Má sice pochopení pro to, že je potřeba se státním deficitem něco dělat, v době inflace a vysokých cen energií je ale zdražování dvojnásob nepříjemné. „Doufám, že to alespoň k něčemu bude, ale moc tomu nevěřím. Každým zvyšováním daní dochází jen k tomu, že se je všichni snaží ještě více - v uvozovkách - optimalizovat,“ poznamenala Veselá.