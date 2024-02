Jednou z položek, kterou se základní sazba násobí, je i místní koeficient, které si obce určují sami. Ten v Rakovníku nebyl stanoven. Následně se hodnota násobí ještě koeficientem podle velikosti obce. Poslední výší je 2,5. Rakovník spadá do kategorie měst o velikosti 10 až 25 tisíc obyvatel, u kterých je koeficient ze zákona ve výši 2, ale vyhláškou z roku 2005 byl tento koeficient stanoven na 2,5.

Byty spadající do společenství vlastníků bytových jednotek (SVJ) se také násobí číslem 1,22 a vznikne výsledná částka. „Daň z nemovitosti se měnila ze zákona, my jsme do toho nijak nezasahovali a neměnili koeficient. V Rakovníku máme stanoven místní koeficient pouze v některých částí města, ve kterých se nachází průmyslové objekty s negativním dopadem na životní prostředí, tam je koeficient v hodnotě 3,“ uvedla mluvčí rakovnické radnice Kateřina Hradilová.

Majitel garsonky o velikosti 35 metrů čtverečních bude při výpočtu nejprve násobit hodnotou 1,22 kvůli SVJ. Další násobitel bude základní sazba daně 3,5 koruny a následně koeficient 2,5 a místní koeficient 1. Výsledkem je 377 korun.

Podle stejného návodu lze takto vypočítat jakkoliv velký byt. Majitel jednotky o velikosti 50 metrů čtverečních za rok 2024 zaplatí 534 korun. Pokud vlastníte prostornější byt o rozloze 80 metrů čtverečních, zaplatíte 858 korun. Majitel rodinného domu s jedním nadzemním podlažím a zastavěnou plochou 140 metrů čtverečních si bude muset připravit 1225 korun.