Dejte si pozor. O Dušičkách míří na hřbitov i zloději

Rakovnicko /FOTOGALERIE/ - Památku zesnulých, které se lidově říká Dušičky, uctí už zítra po celé republice desítky tisíc lidí. Po květinářstvích a pohřebních službách, kde nakupovali z nepřeberného množství smutečních dekorací, čekají nyní přiliv návštěvníků hřbitovy a urnové háje. A to láká zloděje.

Právě kriminalita se o Dušičkách výrazně zvyšuje. Nejde přitom jen o vykrádání zaparkovaných aut před hřbitovem. Zloději cílí i na dekorace hrobů. Jejich cena se totiž může pohybovat v řádech desítek, ale tisíců korun.

„Zákazníci k nám teď míří hlavně pro svíčky, skleněné obaly a misky s hotovou výzdobou. Umělých květin v miskách jsme měli plný parapet a všechny se rychle prodaly. Lidí chodí docela dost. Za větší nákup tu utratí i pětistovku,“ chválí si zvýšenou návštěvnost zaměstnankyně rakovnické pohřební služby Danuše Křížová.

Ne každý si ale vysoké investice, u kterých navíc nemá záruku, že na hrobě přečkají alespoň do příští návštěvy, může dovolit. Senioři oproti mladým lidem navštěvují hřbitovy častěji, a tak je roční péče o hrob něco stojí. Mnozí na hřbitov dojíždějí. V případě důchodkyně Evy Malé to znamená cestu z Kladna až do Rakovníka.

„Starám se o hrob rodičů mé kamarádky, která už také zemřela. Chodím k němu pravidelně každý měsíc. Dušičky jsou samozřejmostí. Výzdobu kupuji, předem si nechávám vyrobit vazbu suchých květin. Vyjde to tak na padesát korun měsíčně, což je pro mě jako důchodkyni tak akorát přijatelné,“ uvedla Eva Malá.

Že Dušičky už dávno nejsou jen o tichém vzpomínání na zemřelé, se lze přesvědčit při pohledu na nabídku květinářství i pohřebních služeb. Cena za oblíbený keřík chryzantém se pohybuje kolem stokoruny, za střídmě zdobený květinový věnec si zákazník ještě o stokorunu připlatí.

V posledních letech jsou na hřbitovech stále častější krádeže svíček, jejich obalů i uren. V případě těch měděných zloděj způsobí pozůstalým hmotnou škodu za více než dva tisíce korun.

S řáděním zlodějů na hřbitovech tak mají své zkušenosti nejen majitelé hrobů, ale i policisté, přestože jejich varovná doporučení se každý rok opakují.

„S uctěním Památky zesnulých evidujeme růst majetkové trestné činnosti. Pachatelé čekají na příhodný okamžik, kdy si například někdo odloží kabelku vedle hrobu a věnuje se úpravě. Zloději si vyhlížejí spíše osamělé osoby a čekají na jejich nepozornost. Pachateli potom stačí jen několik sekund,“ uvádí mluvčí rakovnické policie Michaela Richterová.

Policisté ale mají o Dušičkách napilno především na silnicích. Kromě hustšího provozu řeší policisté také dopravní přestupky způsobené zejména svátečními řidiči. Apelují proto nejen na ohleduplnost na silnicích, ale také na parkovištích.