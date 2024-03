/FOTOGALERIE, VIDEO/ Po demolici spartakiádní tribuny zdemoloval barg v areálu rakovnického SK také staré šatnové buňky, které využívali pozemní hokejisté a fotbalisté. Ty už byly v nevyhovujícím stavu.

Demolice šatnových buněk na stadionu SK Rakovník. | Video: Deník/Josef Rod

Nové buňky budou stejného rozsahu a bude jich rovněž osmnáct, a to ve dvou patrech. První patro bude pro fotbalisty i pozemkáře, druhé pouze pro pozemní hokejisty. Zázemí pro sportovce bude vedle šaten zahrnovat i sociální zařízení a místnost pro rozhodčí.

Práce by měly být dokončeny do června, neboť v červenci je plánováno evropské mistrovství pozemního hokeje. „Ideální by bylo, kdyby se šatny stihly dokončit už během dubna, tedy před startem jarních soutěžích, ale zásadní věcí je evropský pohár. Už dříve se nakonec přeložil do Plzně a bylo by dobré, aby se to tentokrát neopakovalo,“ řekl starosta města Luděk Štíbr.

Výměna starých buněk za nové vyjde město na 20 milionů korun.