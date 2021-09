V pestrém programu Světa zábavy, změny a historie na ně čekaly jízdy historickými soupravami, historické lokomotivy i nejmodernější vlaky, komentované přehlídky železničářských unikátů na točně muzea, světelná show s nočním programem, modely vláčků a zábava pro děti i celá řada zajímavých informací včetně expozice volného času železničářů.

Závěrečné "pískání" za dnešní oslavou. Děkujeme všem, kteří jste nás přišli podpořit do Lužné u Rakovníka a oslavit tak #DenZeleznice. Velké poděkování patří všem #CDzamestnanci, kteří oslavy chystali. A v neposlední řadě všem našim partnerům. @as_vuz @CDCargo @SiemensMobility.. pic.twitter.com/oHb14LmKxy — České dráhy, a.s. (@ceskedrahy_) September 18, 2021

Podle slov Ivana Bednárika pořadatelé připravili další lákadla v podobě speciálně vypravených vlaků z Prahy i premiéru nové soupravy InterJet, která je určena pro dálkové linky z Prahy do Chebu.

Spokojená se Dnem železnic v Lužné byla i paní Jana s kamarádkou a dětmi. "Určitě se chceme svézt některou z historických souprav do Rakovníka. My jsme tady z blízkých Lišan a jsme tu poměrně často, protože se nám tu líbí, a tak si to tu dnes nemůžeme nechat ujít a těšíme se," svěřila se.

Zástupy návštěvníků tak o víkendu znovu zaplnily krásný areál luženského železničního muzea, mohly si všechno prohlédnout, vyzkoušet si nejmodernější sedačky nových souprav i si připomenout houkání lokomotiv i trochu sazí z už dávno zapomenutého kouře z komínů.