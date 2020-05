Podle slov dobré duše všeho dění v jezdeckém ráji Jarmily Štolcové se dokonce zvyšuje počet docházejících dětí a zájem roste díky dostupnosti této aktivity i díky tomu, že kontakt s koněm má přímo blahodárné účinky na tělo i duši. Vedle dětí a mládeže přichází i více rodičů s prosbou o možnost individuálních tréninků.

Nadále tu sice ještě vládnou přísnější hygienická pravidla, jako jsou roušky a desinfekce, náročnější je i organizování času, který je třeba k dodržování všech požadavků a podmínek provozu, ale Jarmila Štolcová už rozvíjí červnové a prázdninové plány: "Náš jezdecký klub pořádá v červnu hned několik soutěží pro děti a mládež, které jsou jakýmsi vyvrcholením jejich roční docházky ke koním.

Jsou to oblíbené soutěže na zručnost v několika kategoriích, kde je důležité precizní provedení a celkový dojem dvojice. Uspořádáme také malou party plnou her a soutěží, pokročilejší jezdci si zasoutěží v drezurních úlohách cviků a figur. Při pohledu na takovou dvojici si říkáte, že tančí a že to vypadá tak snadně, ale věřte, že to dá zabrat."

V jezdecké branži v posledních letech získává na popularitě i disciplína Working Equitation , která má svůj původ v pracovním jezdectví a tradicích jihoevropských a francouzských pastevců a skládá se z drezury a trailu. Kromě všech těchto soutěží čekají na všechny zájemce kromě žádaných prázdninových příměstských táborů i jednodenní pobyty u koní , které se staly oblíbené díky možnosti vyzkoušet si celodenní péči o koně a seznámit se s jejich režimem a potřebami.

Miroslav Koloc