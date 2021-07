PODÍVEJTE SE: Děti si ve Hředlích užily první turnus jezdeckého tábora

Jezdecký klub Spongilit ze Hředel uspořádal první turnus příměstského tábora, který se konal od 12. do 16. července a účastnilo se ho 20 dětí. Jezdecké tábory se konají ve Hředlích od roku 2016. V posledních dvou letech se konají o letních prázdninách jen dva turnusy, a to proto, že se jezdci z jezdeckého klubu během sezóny účastní různých soustředění a soutěží a je třeba na to jezdce i koně připravit.

JK Spongilit uspořádal ve Hředlích první turnus tradičního jezdeckého příměstského tábora. Další turnus se uskuteční v srpnu. | Foto: Jarmila Štolcová

Příměstského tábora se účastní děti různého věku a organizátoři se vždy snaží o to, aby obsazení bylo vyrovnané, hlavně z pohledu využití koní. Věkově ani jezdeckými schopnostmi není tábor pro děti nijak omezen. Během celého týdne probíhá několik doprovodných programů a mezi tradiční a oblíbené patří tvoření s Martinou Němcovou z kreativního kroužku Agátka anebo animační program od Kateřiny Gebhartové. OBRAZEM: Děti ve Mšeckých Žehrovicích si užily Prázdninový den Přečíst článek › Celý týden jsou děti na čerstvém vzduchu a nejenže denně trénují nebo jdou s koňmi na procházku či vyjížďku, ale poznávají celodenní režim ve stájích, učí se zcela přirozeně, co péče o koně obnáší, a přitom zbude ještě spoustu času na různé hry a soutěže. Za poslední dva roky přibylo více práce s organizací příměstských táborů především z pohledu dodržování různých opatření a administrace, ale i přesto se na každý turnus děti i organizátoři moc těší. V srpnu se koná ještě jeden turnus příměstského jezdeckého tábora, který je však stejně jako ten první od začátku roku již obsazen. Jarmila Štolcová, instruktorka jezdectví a vedoucí příměstského tábora