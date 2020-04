Vychovatelé totiž musejí dlouhodobě pracovat ve dvanáctihodinových směnách od 8 do 20 hodin, a to nejen o víkendech, ale i v průběhu pracovního týdne. Každý vychovatel má na starosti jednu rodinnou skupinu čítající maximálně osm dětí. Dohromady je zde 24 dětí.

„Všední den je opravdu velice náročný, protože je potřeba splnit veškeré nároky kladené na nás školou. Děti jsou z různých tříd a různých škol a musí pracovat s celou řadou aplikací, protože každá škola, dokonce i každý vyučující mají jiné nároky. Některé aplikace už jsou zahlcené, takže se využívají další aplikace, proto v tomto směru je to velice náročné,“ vnímá situaci ředitel Dětského domova Nové Strašecí Alexandr Krško.

Ten má ještě větší obavy z uzavřenosti domova. Funguje zde totiž zákaz návštěv, děti s rodiči komunikují pouze telefonicky či pomocí videohovorů. Omezené jsou i odjezdy dětí domů k rodinám, když dítě po návratu musí absolvovat karanténu.

„To ovšem není úplně jednoduché, ať už provozně, tak i psychicky pro to dítě. My se sice snažíme dětem volný čas maximálně naplnit a jsou zatím skvělé, ale fakt, že jsme v uzavřené bublině, očekávám, že přinese určitě zhoršení atmosféry,“ předpokládá ředitel novostrašeckého dětského domova.

Domov má naštěstí od počátku vypuknutí pandemie dostatek ochranných pomůcek. „Podařilo se mi zásobit zařízení ještě před koronavirovou krizí, postupně nám pomohly i dobrovolnické organizace, hlavně Dobrodějky a Dobré víly dětem, za což jim moc děkuji. Něco jsme si ušili sami a v poslední době už funguje i zásobování ze Středočeského kraje,“ popisuje Alexandr Krško.

V domově je prozatím i dostatek personálu. Nikdo neonemocněl ani nechtěl vyvázat ze služeb. „Jak to bude do budoucna zatím nevíme. Nejhorší by bylo, kdyby se u nás prokázalo onemocnění, protože v tu chvíli bychom museli jít do krizového režimu, tedy uzavřít se úplně. Ti, co by byli zdraví, by zde museli zůstat, na což máme vyčleněny dva pokoje s příslušenstvím. Museli bychom pracovat nonstop,“ uvědomuje si ředitel.

Přes všechna omezení je podle Krška odchod do pěstounské péče možný, ovšem vzhledem k dlouhodobosti procesu zatím nepříliš reálný. „Sice nejsme rizikoví pro okolí, ale umístění do péče je dlouhodobá záležitost. Pěstouni musí podstoupit různá školení, která v tuto chvíli zatím nejsou možná. Navíc svěření dítěte musí ještě schválit soud. Pokud bychom měli něco rozjetého, dokázal bych si přestavit, že by se proces dotáhl do konce, ale takto v následujících měsících žádné svěření do pěstounské péče neproběhne,“ předpokládá Alexandr Krško.