/FOTOGALERIE/ Děti, které navštěvují mateřskou školu v Jesenici, budou od příštího školního roku konečně pod jednou střechou. Město totiž letos uspělo s žádostí o dotaci a v říjnu se začalo pracovat jak na kompletní rekonstrukci staré vily, tak i na nové přístavbě.

Rekonstrukce mateřské školy v Jesenici. | Foto: archiv ZŠ Jesenice

V Jesenici chodí větší část ratolestí do historického objektu v Oráčovské ulici, zbylé děti byly doposud umístěny do budovy základní školy ve Školní ulici. Stará vila bude v rámci první etapy částečně zrekonstruována a směrem k internátu vyroste nová jednopatrová přístavba. „Školce každý rok povolujeme výjimku na maximální počet dětí, jsme na hranici hygienické normy a navíc je ze strany rodičů tendence, umisťovat do školky i dvouleté děti. Kapacita školky zkrátka již nedostačuje, a tak jsme se rozhodli pro tento projekt, který počítá i s menšími dětmi,“ vysvětlil starosta města Jan Polák.