/FOTOGALERIE/ Jak fungují policejní pouta, jaké policisté používají zbraně a jak se dokáží vypořádat s agresorem. Nebo také jak dokáží hasiči uhasit hořící auto a jakým disponují vybavením. To vše a mnohem více se dozvěděly v tomto týdnu děti z třídy Dráčků mateřinky Klicperova.

Třída Dráčků z mateřinky Klicperova v Rakovníku navštívila areál dopravní policie, kde jim policisté a hasiči přiblížili svoji činnost. | Foto: archiv MŠ Klicperova

A nejen děti, ale také jejich učitelky. Alena Klatovská si například vyzkoušela neprůstřelnou vestu. Kluci i holky se mohli také posadit na policejní motorku, nebo usednout do hasičského vozu. Některé ratolesti si také vyzkoušely, jaké to je bouchnout si do boxovacího pytle, který policisté používají pro zdokonalení své fyzické zdatnosti.