Že je zájem o umístění dětí do dětské skupiny poměrně velký, potvrdila i Adéla Kaššová, která má v organizaci na starosti lokace a vznik nových školiček. „Na sociální sítě jsme umístili poptávkový dotazník pro rodiče a během několika dnů jsme nasbírali šedesát pozitivních ohlasů. To je odezva, která je pozitivním ukazatelem pro vznik nové školičky v lokalitě. Ještě předtím mi velký převis v rakovnických mateřinkách potvrdila i pracovnice hygieny, se kterou jsem konzultovala vhodný prostor. Je tedy očividné, že dětská skupina je tady velmi vítaná a jsme rádi, že můžeme místním dětem poskytnou péči v našem standardu,“ konstatovala Kaššová.

Rakovník investuje do oprav Staré pošty, mateřinky Průběžná i sokolovny

Neziskovka Sto skupin má již vytipovaný prostor a v nejbližších dnech bude podepisovat smlouvu s majitelkou objektu. Cesta k samotnému otevření ale trvá obvykle několik měsíců. Podle Kaššové je třeba připravit prostor, realizovat nutné stavební úpravy, vyřídit všechna úřední povolení a najít zkušený a laskavý pedagogický a pečující tým. „Skupinka v Rakovníku bude pro dvanáct dětí. Rodiče se k nám budou moct přihlásit během dnů otevřených dveří nebo přes formulář na webu dětské skupiny, který brzy zveřejníme,“ vysvětluje Kaššová a doplňuje: „Do skupinky pak vybereme věkově blízké děti, aby se dobře adaptovaly a mohly rozvíjet své sociální dovednosti a dobře fungovat jako parta.“

Nezisková organizace Sto skupin otevře v Rakovníku novou dětskou skupinu.Zdroj: se svolením organizace

Dětská skupina bude pro děti od jednoho a půl roku věku do čtyř let, i když většina dětí, které navštěvují dětské skupiny od Sto skupin, jsou ve věkovém rozmezí dvou až čtyř let. Projekt Sto skupin se snaží nastavovat minimální školkovné. Nejvyšší položkou jsou vždy mzdové náklady a nájemné. „Vždy to pasujeme na danou lokalitu, někde máme energie a nájem za přijatelnou cenu a o to můžeme dát nižší školkovné. Také provozní doby se liší, ve velkých městech je jiný požadavek než třeba v malém městečku, kde jsou jiní zaměstnavatelé s odlišnou docházkovou dobou,“ prozradila Kaššová.

Technická akademie v Rakovníku pomáhá vzdělávat nejen děti, ale i dospělé

Klíčovými pilíři dětských skupin od organizace Sto skupin je individuální přístup k dětem, „Ten si můžeme dovolit díky malému počtu dětí ve skupině. Pro 12 dětí máme ve školičce dvě až tři pečující osoby, je tedy prostor se dětem intenzivně věnovat, pečovat o ně a rozvíjet je. Pečující tým skládáme z minimálně jednoho zkušeného pedagoga a chův, tato kombinace kvalifikací a vzdělání zajišťuje správnou podporu dětí v jejich přirozeném vývoji a pokrocích," přiblížila Kaššová, podle níž je ve standardu péče důležitý respektující přístup.