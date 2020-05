Dům dětí a mládeže v Rakovníku je v provozu od 11. května a podle Tomáše Doležala, vedoucího oddělení propagace, zatím chodí zhruba polovina dětí.

„Na každém kroužku je to trochu jiné, já vedu čtyři a je to tak půl na půl. Jinak nám fungují téměř všechny kroužky. Pouze s malými dětmi se vůbec netancuje, street dance je také zrušen, ale Lentilky normálně fungují a podobně je to i s dalšími kroužky, ať už se jedná o keramiku, chovatelské či modelářské kroužky,“ přibližuje Tomáš Doležal.

Vedoucí kroužků se mezi dětmi snaží dodržovat rozestupy, děti si pravidelně dezinfikují ruce. „Co se týče nošení roušek, tak my vedoucí je většinou nosíme, děti jak kdy. Záleží také na druhu aktivity, při pohybových aktivitách se moc nenosí,“ vysvětluje Tomáš Doležal.

Letní tábory jsou až na několik výjimek plně obsazené, první tábor začne v druhém červencovém týdnu. „Zrovna nedávno jsme vyzývali rodiče, jestli opravdu chtějí poslat děti na tábor a zatím to odvolává opravdu jen málo z nich, takže pokud nám to ministerstvo nezakáže, tak by měly proběhnout,“ předpokládá Doležal.

Letní tábor plánují také novostrašečtí skauti, a to od 18. července, kdy vyrazí na Plzeňsko. „Dostali jsme vyjádření od ministerstva zdravotnictví a zároveň od České rady dětí a mládeže. Pravidla pro nás jako skautský oddíl jsou celkem příznivá. Odpadly nějaké povinnosti jako ochranné pomůcky pro kuchyňský personál, dodržování rozestupů a podobně. Nakonec dotčené orgány potvrdily, že takováto opatření se na táboře moc dodržovat nedají, takže to pro nás vypadá celkem dobře a tábor plánujeme,“ potvrdil vedoucí oddílu Jiří Verner.

Novostrašečtí skauti se zatím nescházejí. „Máme vlastní dílčí metodiku, která je poměrně přísná. Dodržování dvou metrů nejsme schopni během skautských schůzek zajistit, včetně dalších věcí, takže se bohužel nescházíme. Plánujeme akorát jednu, maximálně dvě schůzky před táborem, ale běžnou činnost v tomto školním roce neobnovujeme,“ vysvětluje Jiří Verner.

Od příštího týdne opět otevře i kreativní kroužek Agátka Rakovník, který bude pro děti otevřen každý den. „Jelikož bude omezena kapacita na jednotlivých kurzech, tak aby měly děti dostatek možností si termíny v týdny vždy zabrat, pojedeme celý červen denně. Také plánuji dvoudenní workshop pastelu, který jsem také musela rozdělit do dvou týdnů,“ přibližuje majitelka Agátky Martina Němcová. V pátek 19. června se v Agátce uskuteční Den otevřených dveří s možností zápisu na další školní rok.

Naopak Mateřské centrum Paleček se znovuotevřelo již v předchozím týdnu, avšak z hygienických důvodů funguje v omezeném provozu. Volná hernička tedy zůstává pro veřejnost do odvolání zavřená. Kroužky pro děti i dospělé se v bězném režimu opět obnoví až od září.