Město Rakovník využilo dotační příležitosti Integrovaného operačního programu 2021-2027 a požádalo o dotaci na kompletní rekonstrukci žákovských dílen a cvičných kuchyněk na 2. základní škole v nové budově. Ta probíhala od podzimu do jarních měsíců.

Stavební práce a vybavení prostor nábytkem i pomůckami jsou již dokončeny, nyní probíhá hodnocení veřejné zakázky na dodávku IT vybavení. V souběhu s tím budou dodány i moderní elektronické stavebnice. Akce by měla být kompletně hotova do konce srpna tohoto roku, kdy skončí letní prázdniny.

Celkové výdaje přesáhnou osm milionů korun v závislosti na výsledku zadávacího řízení na IT vybavení. Odhadovaná dotace je potom 6,7 milionu korun.