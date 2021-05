„V tuto chvíli stále nevíme, kdy testy mají dorazit a neznáme ani jejich přesný počet. Spočítali jsme si, že na příští pondělí už nám něco chybí. Máme jen informaci z krajského úřadu, že nám má v tomto týdnu zásilka dorazit, ale nic bližšího nevíme. Jsme pořád v nejistotě a osobně si myslím, že je s tím zbytečně moc starostí,“ shrnul situaci ředitel 2. základní školy Zdeněk Brabec.

Pro testy jeli do Prahy

Potíže v předchozím testovacím období musely řešit samy školy. Nejprve ředitel 1. základní školy Karel Folber, jel testy vyzvednout do Národního pedagogického institutu v Praze. „Domluvili jsme se s ostatními řediteli, abychom tam nejezdili každý na své triko, podruhé nám pomohl zřizovatel,“ konstatoval Folber.

Jak upozornil ředitel lubenské základní školy Radek Vyskočil, nejednalo se zdaleka o první zmatky v systému školství v posledních měsících. „Nevím, zda jsem to nepochopil já, nebo zda pokyny z ministerstva, které jsme dostali, byly zavádějící. Když jsem se snažil získat náhradní testy, nemohl jsem se dovolat. Tak jsem si je objednal po vlastní ose. Vůbec jsem nepochopil, jak to stát myslel, ale ani mě to nepřekvapuje,“ pronesl Radek Vyskočil.

Do Prahy museli pro testy jet i ředitelé dalších škol, například z Řevničova, Lužné, Křivoklátu či Kolešovic. „Před týdnem nám chybělo devadesát testů. Nyní jich máme na tento týden dostatek, nějaké testy máme i na další týden a pak bychom snad měli dostat další dávku,“ předpokládá ředitelka kolešovické školy Vladimíra Hartmannová.

Nezbývá než doufat

Nové zásilky antigenních testů se nyní distribuují přes školský odbor v Rakovníku, kde si je vyzvedávají i ostatní školy okresu. „Máme pokyny z ministerstva, že pokud by nám něco chybělo, musíme si pro to dojet na Senovážné náměstí do Prahy. Doufáme tedy, zda ve čtvrtek, kdy má dorazit další várka od státu, skutečně dorazí,“ pokrčil rameny ředitel řevničovské školy Václav Řešátko. Škola v tuto chvíli disponuje testy pouze na tento týden.

To v nedalekém Novém Strašecí šli cestou PCR testů, kdy je nutnost testování pouze dvakrát do měsíce. „Ředitel školy Petr Chochola je nakloněn tomu, aby se do výuky dětem příliš nezasahovalo, což plně chápu,“ konstatoval starosta Nového Strašecí Karel Filip.

Zatím nikdo pozitivní

Z dosavadních výsledků testování zatím žádná z oslovených škol nezachytila jediný případ pozitivního žáka ani učitele. „O pozitivně zachycených jsem ani z jiných škol vůbec neslyšel,“ uzavřel Radek Vyskočil, ředitel lubenské školy.