Jediným současným úřadujícím poslancem, který se chystá obhájit svůj post, je bývalý místostarosta Rakovníka a člen hnutí ANO Miroslav Samaš. Ten se do poslanecké sněmovny dostal letos v lednu, kdy na mandát poslance rezignoval Milan Hnilička.

Dvojí zastoupení z Rakovníka mají Monarchisté, a to Vladimíra Kostrůnka a Jakuba Jandejska, kteří u svých jmen uvedli poměrně humorná povolání. První jmenovaný má být „věrný zastánce návratu krále a monarchie“, druhý pak „odhodlaný stoupenec krále“.

Za koalici STAN a Piráti jdou do boje starosta Mšece Jiří Loskot, který je zároveň předsedou Svazku obcí okresu Rakovník pro zajištění dopravní obslužnosti, a rovněž Miroslava Křížová, místostarostka Olešné.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.