/FOTOGALERIE,VIDEO/ Čtrnáct nových prvňáčků se ve středu zapsalo do prvního ročníku čistecké základní školy. Nejedná se ovšem o počet konečný, neboť jedno dítě by mělo navštěvovat první ročník z jiné spádové oblasti a další čtyři děti budou na domácím vzdělávání. Celkem tedy bude v příštím školním roce 19 nových prvňáčků.

V čistecké základní škole se ve středu odpoledne uskutečnil zápis do první třídy. | Foto: Deník/Josef Rod

"Je to krásné číslo, jsme rádi, že se nám počty dětí zvedají. Doufám, že tento trend bude pokračovat a že do mateřské školy přijde podobný počet dětí. Tuto první třídu povede od září paní učitelka Pavla Slabá a budou sídlit v druhém patře," popsala ředitelka školy Marie Kruntová s tím, že zápis do místní mateřinky bude v květnu.

Zdroj: Deník/Josef Rod

Do Čisté se hlásí i děti z nespádových oblastí. Kromě Lhoty, Velké Chmelištné, Zdeslavi, Šípů, Bělbožic, Břežan je to například Všesulov. Čisteckou školu navštěvují také děti z Otěvěk, ze Zďáru, Jesenice, Kralovic a dojíždí dokonce také dvě děti z Rakovníka. V příštím roce budeme mít dohromady 115 žáků.

