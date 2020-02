V Domově Na Zátiší, který sídlí v ulici Františka Diepolta v Rakovníku, v současnosti probíhají stavební práce na rekonstrukci prostor pro Centrum psychologicko-sociálního poradenství Středočeského kraje nacházejícím se v bývalém domově seniorů v ulici S. K. Neumanna.

Domov Na Zátiší. | Foto: Deník / Renáta Fryčová

„Hotovo by mělo být do konce dubna letošního roku, takže předpokládám, že v květnu by se k nám měli stěhovat,“ přibližuje ředitel domova seniorů Pavel Jenšovský.