K senátním volbám v obvodě Louny přišlo 34 procenta voličů, což je méně než před šesti lety, kdy jich k urnám dorazilo o čtyři procentní body víc.

Vítězný Ivo Trešl byl pochopitelně spokojen. „Je to pouze poločas, ale vítězství mě samozřejmě těší,“ řekl Ivo Trešl, který původně sčítání hlasů nechtěl sledovat. „Byl jsem s přáteli na volejbalových kurtech. Tam jsme to začali sledovat a pak mě to dost chytlo, protože to bylo velmi dramatické. Nečekal jsem, že to bude takto vyrovnané a že se to bude týkat ve finále i mě. V době, kdy jsem opouštěl volejbalové kurty a jel vyzvednout manželku, že se půjdeme někam projít, jsem klesl na třetí místo. Když jsem se vrátil na kurty, vrátil jsem se i do čela, takže na té antuce, kde jsem vyrostl bude nějaká aura,“ usmívá se chirurg Masarykovy nemocnice.

Ten byl jediným kandidátem Rakovnicka, a i proto ve většině volebních okrsků ve svém domovském okresu s přehledem zvítězil. Na Žatecku a Lounsku bodovali především Drápal s Rychtaříkem. Nakonec získal téměř 8 tisíc hlasů, s čímž před volbami nepočítal. „Voličům bych chtěl poděkovat za podporu, které si velice vážím. Stejně tak své ženě a dcerám, které mi byly oporou. Nečekal jsem, že dostanu tolik hlasů. Měl jsem osobní matematické propočty, kde jsem odhadoval 5 tisíc hlasů. Osm mě velice překvapilo, takže cítím obrovský závazek do druhého kola. Když už jsem se dostal takhle daleko, chci vyhrát i v druhém kole a stát se senátorem pro své voliče,“ přeje si rakovnický radní.

Oba postupující kandidáti jsou demokraté

Ivo Trešl si zároveň uvědomuje, že ho nečeká nic lehkého. „Osobně to Vladimírovi moc přeji, poznali jsme se během kampaně a je mi sympatický. Má za sebou svůj životní příběh. Co se ovšem týká druhého kola, už mě to tolik netěší, protože ho považuji za velkého soupeře, raději bych chtěl někoho jiného, ale voliči takto rozdali karty, myslím si, že rytířsky,“ uvedl Trešl, který svému soupeři ještě v sobotu večer gratuloval k postupu.

Jak Trešl, tak i Drápal shodně uvedli, že je dobře, že do druhého kola postoupili kandidáti demokratických stran. „Chtěl bych samozřejmě poděkovat všem lidem, kteří přišli k volbám. Jsem velice rád, že jsme do druhého kola postoupili s panem doktorem Trešlem, dobrou zprávou je, že postoupili dva demokratičtí kandidáti. Potěšilo mě, že se v politice může prosadit i člověk, který do ní vstoupí v pozdějším věku,“ sdělil Vladimír Drápal, který průběžné volební výsledky sledoval v kruhu svých politických podporovatelů. „Je velkou otázkou, jak druhé kolo dopadne, neboť s panem Trešlem zastáváme podobné životní principy a ideály,“ dodal.

Zdeňka Hamousová už nebude senátorkou a po šesti letech skončí v horní komoře Parlamentu ČR. Její místo obsadí vítěz druhého kola senátních voleb, který vzejde z dvojice Trešl – Drápal. „Gratuluji oběma kandidátům, kteří postoupili do druhého kola. Výsledky voleb respektuji, lidé si vybrali, koho chtějí, aby je zastupoval v Senátu,“ sdělila Zdeňka Hamousová.