/ROZHOVOR, FOTOGALERIE/ Po dlouhých měsících nuceného uzavření vlivem protiepidemiologických opatření je v těchto dnech konečně živo i v rakovnickém Kreativním kroužku Agátka v historické části Domu osvěty. Po on line domácím tvoření, které se setkalo s velikým ohlasem, odstartovaly pravidelné kurzy pro děti všech věkových kategorií a nápady Martiny Němcové už směřují k dalším aktivitám. Právě jí jsme se zeptali na podrobnější informace.

Kreativní kroužek Agátka v Rakovníku může opět fungovat. Nadšené jsou děti i majitelka Martina Němcová. | Foto: Miroslav Koloc

Dlouho jste čekala na možnost otevření, co vám udělalo hned na začátku radost?

Těch radostí je hned několik. Potěšilo mě, že děti se vracejí do Agátky zcela samozřejmě, jako kdyby nebylo dlouho zavřeno, i ty nejmenší si hned zvykly a ani se jim nestýská po rodičích. Jsem taky ráda za velký zájem, který jsem po takové době tolik nečekala, a potěší to vidět, kolik dětí už se hlásí nejen na prázdninová tvoření, ale i na další školní rok od září. Velikou radost mám také ze čtyřlístku, který mi hned první den přinesla jedna holčička pro štěstí, tak si přeju, abychom už nemuseli v budoucnu zavírat.