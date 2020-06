Návrat druhého stupně některým ředitelům především větších škol přivodí komplikace, neboť pro děti nebudou mít dostatek místa ani personálu. Například v ZŠ Komenského v Novém Strašecí rozdělili žáky prvního stupně do 26 skupinek a po příchodu dalších dětí museli vytvořit další skupinku.

ON-LINE reportáž ke koronaviru najdete ZDE

„Počet příchozích žáků jsem nezjišťoval a doufám, že jich přijde co nejméně, protože máme plnou školu dětí z prvního stupně. V současné době nejsme schopni vymyslet nic lepšího, než individuální konzultace, které jsme nabídli dle harmonogramu, co si řekli třídní. Jednoduše nemáme při současných opatřeních kam děti dát a ani další skupinky nemáme jak personálně zajistit,“ krčí rameny ředitel novostrašecké základní školy Petr Chochola.

To ve 3. základní škole v Rakovníku nepřistoupil ředitel školy Jan Křikava ani ke konzultacím a děti do školy budou chodit jednorázově, aby odevzdaly školní pomůcky, vyndaly si věci ze šaten a během jednoho dopoledne si před prázdninami popovídaly. „Pozvali jsme vždy dvě třídy na den, takže bude chodit zhruba 50 až 60 dětí denně. Ve čtvrtek a v pátek přijdou všichni šesťáci, kteří samozřejmě budou rozděleni do skupin, v dalším týdnu sedmáci a osmáci a poté deváťáci. Postavili jsme to na tom, že se celá třída, ač rozdělena na skupiny, sejde ve škole v jeden den, aby se všichni ještě jednou ve školní roce viděli,“ vysvětluje ředitel 3. ZŠ Rakovník.

Nejběžnější model, který využila většina škol, spočívá v tom, že každý den přijde do školy jeden ročník, a takto se budou děti ve škole střídat. „Máme stanovený přesně takovýto harmonogram a v pondělí začínáme se šesťáky. Poslední červnový týden máme určený pro různé třídnické aktivity, odevzdání školních pomůcek a sešitů, zkontrolují se šatní skříňky, budou probíhat nějaké socializační aktivity, aby se děti ještě před prázdninami spolu viděly za relativně normálních okolností,“ přibližuje ředitel školy Karel Folber. Ten také uvedl, že žáků druhého stupně bude oproti tomu prvnímu mnohem méně. „Jedná se pouze o desítky žáků. Je to rozhodně menší část, než je v prvním stupni,“ potvrzuje Folber.

Také v křivoklátské základní škole bude na konzultacích v jeden den vždy jeden ročník. „Přesný počet žáků jsem nezjišťovala a nechám se překvapit, kolik dětí dorazí. Každopádně máme učitele na to, abychom si žáky rozdělili a pokryli je. Rozhodně nehrozí, že bychom překročili limit patnácti dětí ve skupině,“ říká ředitelka školy Marcela Kasíková.

Něco málo přes sedmdesát dětí 6. až 8. ročníků bude v posledních červnových týdnech navštěvovat 2. základní školu v Rakovníku, což je zhruba čtyřicet procent. Pouze dvě třídy budou rozděleny na dvě skupiny, ostatní vytvoří jedinou skupinu. „Pro děti budeme organizovat dvou nebo tří hodinové dopolední bloky, především hlavních předmětů, a to jednou nebo dvakrát týdně. Bude také záležet na početnosti jednotlivých skupin,“ doplňuje ředitel 2. ZŠ Rakovník Zdeněk Brabec.