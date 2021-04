„Řekla bych, že tak necelých dvacet procent dětí nechali rodiče doma, a to i z důvodu, že mají třeba již jedno dítě doma, které do školky chodit nemůže. Nemáme tu ovšem pouze předškoláky. Máme tu také děti rodičů pracujících v záchranném systému, na finančním a sociálním úřadě či na úřadu práce, tedy i mladší ratolesti než předškoláky,“ pronesla Ivana Vágnerová.

Děti si v pondělí poprvé vyzkoušely testování na covid. Jak přiznala ředitelka školky, jednalo se o poměrně náročnou situaci. „Není jednoduché najít volnou místnost, naštěstí máme poměrně velkou vstupní halu v pavilonu Emanuelů. Kolem půl osmé se dělala docela fronta, která se táhla i několik desítek metrů, ale nějak jsme to do čtvrt na devět stihli,“ přiblížila ředitelka.

Do testovací místnosti se vešlo najednou pět dětí a rodičů, kteří je doprovázeli. Nakonec vyšly všechny výsledky negativní. „Děti se většinou nebály a snášely to dobře,“ konstatovala Vágnerová.

Přítomné učitelky se pak shodly na tom, že se děti do školky očividně těšily. Pro ostatní, kteří zatím musejí zůstat doma, bývají připraveny různé hry a úkoly. „Děti například tvořily sluníčka, která jsme dávali do domova důchodců, abychom místním klientům udělali radost. Děti nám také nosily moc krásné jarní a velikonoční obrázky, které házely do schránky. Na Velikonoce jsme také měli hru kolem školky, ve které děti luštily tajenku a poté je čekala odměna. Celkem se jí zúčastnilo osmdesát dětí,“ dodala ředitelka. V současné době si mohou děti vyzkoušet jarní procházku.