Jak potvrdili ředitel školy Petr Chochola, za první týdny udělaly významný pokrok. „Někteří žáci se adaptovali opravdu bleskově a jsou schopni odpovídat v češtině. Jsou ale i tací, kteří bez překladače vůbec nereagují, je to hodně individuální,“ popsal Chochola.

Ten bere za vděk, že bylo v hale BIOS vytvořeno dětské centrum, neboť kapacita novostrašeckých školek je na hraně a není možné přijmout jediné dítko navíc. „Už roky jsme na výjimce, ve třídách máme osmadvacet dětí. Proto jsem rád, že existuje dětská skupina v hale. Je to dobrá lokalita, venku je hřiště a pískoviště, což je ideální,“ konstatoval.

Základní škola, kde se nachází v současné době 36 tříd, je na tom co se kapacity týče nepatrně lépe. Přesto v případě dalšího přílivu by i zde nastal problém. „Můžeme přijmout ještě jednotky žáků, ale rozhodně ne desítky. Do prvních tříd máme přihlášeno sto třicet dětí, i když budou nějaké odklady, stejně přibude zhruba sto pět dětí, k nim nějaké ukrajinské a budeme úplně na stropě,“ uvědomuje si ředitel.

Ukrajinští žáci jsou zde nakombinováni s českými a Petr Chochola si jejich vzájemnou spolupráci nemůže vynachválit. „Je skvělé sledovat, jak má jejich přítomnost velký vliv i na naše děti. Ty se neskutečně zklidnily, snaží se jim pomáhat a na chodbách je najednou ticho. V druhém stupni je to úplně bez problémů, tam spolu komunikují anglicky, na prvním stupni je to malinko těžší, ale snaží se žáci i učitelé, kteří se připravují pro obě skupiny. Musím před nimi smeknout,“ pronesl Chochola.

Škola pro ukrajinské děti zařídila čtyřikrát týdně doučování a založila na MS Teams skupinu Sláva Ukrajině, kde naleznou veškeré stažené i tištěné materiály. Pro žáky druhého stupně se konají úvodní testy z matematiky, aby učitelé poznali, jak na tom jsou. „Musím říci, že většinou jsou na tom o něco hůře, takže až na výjimky jsou zařazeni o ročník níž. Hodně se to liší od oblastí, odkud přišli a podle škol. Už máme vytipováno, odkud jezdí slabší žáci a ty rozdíly tam jsou opravdu velké, markantnější než u nás,“ povšiml si ředitel.

Vzhledem k tomu, že ukrajinské děti navštěvují školu či dětské centrum, mohou jejich maminky pracovat. Osm z nich si našlo práci v Lesní správě Lány, kde sázejí stromky a pomáhají tak čelit kůrovcové kalamitě. „Máme tu sedm stálých žen, přičemž někdy k nim přibude některá další, jiné zase nemohou, záleží na hlídání. Ale musím říci, že tak vysoké pracovní nasazení a kvalitně odvedenou práci jsem od žen dlouho nezažil. Neodrazuje je ani špatné počasí, jsou neskutečně pracovité,“ povšiml si Milan Macháček ze společnosti Lesalov, která má vysoutěženou zakázku pro Lesní správu Lány. Společnost proto objednává další sazenice nad rámec běžných počtů.

Denně jsou ženy schopné zasadit pět set až sedm set stromků, od poloviny března jich už zasadily téměř čtyřicet tisíc. „My jako firma jim zajišťujeme dopravu a svačinu, město pro změnu ochranné pomůcky. Ženy opravdu skvěle fungují a myslím, že nám s kůrovcovou kalamitou velmi pomohou,“ uzavřel.