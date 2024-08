Dálnice D6 směrem od Prahy nyní končí u Krušovic, následuje průjezd přetíženou křižovatkou Šustna, částí obce Krupá a železniční přejezd. Díky novému úseku se řidiči všemu vyhnou, povede jižně od zástavby domů zčásti po mostní estakádě. U Krupé zároveň vyrostla mimoúrovňová křižovatka se silnicí Louny – Rakovník. ŘSD za 6,45 kilometru dálnice zaplatí zhotoviteli, společnosti Metrostav Infrastructure, jednu a půl miliardy korun bez DPH. Většinu z této částky uhradí „evropský“ fond Doprava.

Pro řidiče, kteří jezdí po „šestce“, je dobrou zprávou, že jsou zároveň rozestavěné další tři úseky. Obchvaty Hořesedel, Hořoviček a část mezi jesenickou křižovatkou a Lubencem. I se zmíněnými Krušovicemi je tak nyní ve výstavbě 33 kilometrů dálnice D6. Se zprovozněním úseků u Hořoviček a Hořesedel se počítá příští rok v září, na přelomu let 2024 a 2025 by měly řidičům začít sloužit další dva kilometry dálnice u Lubence. Posledních deset kilometrů D6 mezi Prahou a hranicí Ústeckého a Karlovarského kraje u Bošova, tedy část mezi jesenickou křižovatkou a Lubencem, chce ŘSD zprovoznit v roce 2027. „Tento úsek je jednou z největších dopravních staveb v Česku. Na D6 mezi Prahou a Karlovými Vary jde o nejdelší a zatím nejnákladnější stavbu,“ řekl v červenci v Lubenci při slavnostním zahájení stavby ministr dopravy Martin Kupka. Dálniční obchvat Lubence a úsek Lubenec – Bošov slouží řidičům několik let.

Zbylé úseky v Karlovarském kraji by měly být dokončeny tak, aby podle generálního ředitele ŘSD Radka Mátla mohli jet řidiči mezi Prahou a Karlovými Vary v roce 2028 nebo 2029 kompletně po nové dálnici. „Současná silnice je nebezpečná. Je to z toho důvodu, že neodpovídá kategorii silnice první třídy. Jediným lékem na to je opravdu dostavba dálnice D6,“ řekl. Na silnici I/6 dopravních nehod s vážnými následky přibývá.

V Karlovarském kraji ŘSD plánuje výstavbu čtyř částí. V současné době běží výběrové řízení na zhotovitele osmikilometrového úseku Bošov – Knínice, jehož součástí bude obousměrná odpočívka Verušičky. Ještě letos chce ŘSD vypsat tendr také v případě sedmi kilometrů D6 mezi Knínicemi a Žalmanovem kolem Bochova. „Oba úseky bychom začátkem příštího roku chtěli začít stavět,“ přiblížil Radek Mátl. Pokud se to podaří, řidičům začnou sloužit v roce 2027.

S výstavbou posledních dvou částí Žalmanov – Olšová Vrata a Olšová Vrata – Karlovy Vary v celkové délce 15,3 kilometru ŘSD počítá v letech 2026 až 2028.