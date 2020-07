„Za poslední čtyři roky se toho měnilo docela dost. Každým rokem tak čtyři DAčka (dopravní automobily) za Avie, takže takových šestnáct kousků,“ potvrzuje Zdeněk Ledvinka.

Naposledy se to povedlo zbečenskému sboru. Dopravní automobil, jenž má sloužit hlavě k střídání u zásahu, u dopravních nehod, řezání stromů nebo při živelných pohromách, vyšel na jeden milion korun. Sbor obdržel dotaci od státu ve výši 400 tisíc korun, od kraje 350 tisíc a dalších 250 tisíc korun dala obec.

„Naše Avie už byla stará, museli jsme do ní dávat dost peněz na opravy, proto jsme rádi, že to takto vyšlo. Vůz je pro devět osob včetně řidiče, bude sloužit i pro okolní obce – Račici a Běleč a také mladým hasičům,“ přibližuje velitel SDH Zbečno Jiří Loskot. Zbečenští hasiči mají rovněž požádáno o repasi své Tatry 815. „Žádáme už druhý rok, ale počítám, že tak dva roky bude ještě trvat, než nám dotaci přiznají. Náklady na repasi odhaduji na zhruba dva miliony,“ předpokládá Loskot.

Nový dopravní automobil dostali nedávno také ve Mšeci. Městys obdržel dotace od Ministerstva vnitra ČR - 450 tisíc, 350 tisíc od Středočeského kraje a zhruba 375 tisíc korun doplatí městys. Jedná se o vůz značky Ford transit (8+1), který bude sloužit k dopravě hasičů a jejich výzbroje či výstroje na místo zásahu.

Křivoklátští dobrovolní hasiči se po dlouhých letech marné snahy dokonce dočkají nové cisternové automobilové stříkačky, na kterou městys Křivoklát konečně dostal dotaci a jež nahradí starou Liazku. Nová cisternová automobilová stříkačka bude speciálně redukovaná pro šest osob. Předpokládaná hodnota nového automobilu činí šest milionů korun bez DPH. Projekt bude spolufinancován Ministerstvem vnitra, Generálním ředitelstvím HZS, z Fondu zábrany škod a z dotace Středočeského kraje. „Do staré Liazky nešly sehnat náhradní díly, proto jsme žádali o dotaci, a to již popáté a konečně to vyšlo,“ oddechla si starostka městyse Křivoklát Libuše Vokounová.

Další ze sborů, které letos, konkrétně v květnu, obdržel nový vůz, je ten z Lubné. Pořídili si tu VW transporter. „Jedná se o obecní automobil, neboť jsme na obec pořídili jiný vůz. Hasiči z něj udělali výjezdové auto, takový ten předjezd, abychom mohli dopravit více lidí, kterých se do něj vejde až devět. Hasiči ho předělali do požárních barev, koupily se majáky a již slouží jako výjezdové auto,“ popisuje starosta Lubné Pavel Soukup.

Velmi dobře jsou na tom také sbory dobrovolných hasičů v Roztokách či Čisté. V Roztokách žádali o dotaci na Tatru přes IROP před několika lety a obec nakonec uspěla. „Kromě toho se nám podařilo získat již ojetý vůz Man ze Středočeského kraje, nedávno jsme zakoupili od Nového Strašecí osobní vůz Octavii pro dojezd hasičů do nějakého místa, kde je potřeba více lidí na zásah. Naši hasiči jsou na tom opravdu velmi dobře, a to i co se týče jejich úrovně,“ poukazuje starostka Roztok Lenka Peterková na fakt, že roztočtí hasiči jsou v druhé jednotce požární ochrany (JPO II).

Také Čistečtí před několika lety získali dotaci z MV - GŘ HZS od České kanceláře pojistitelů z fondu zábrany škod a Středočeského kraje a s finanční spoluúčastí obce pořídili hasičům nové zásahové vozidlo CAS Tatra. V loňském roce pak obrželi nový dopravní automobil pro převoz hasičů, na který obec rovněž dostala dotaci. „Vůz slouží i pro občany v případě nějaké živelné pohromy, povodně, velkého větru, tedy pro jejich evakuaci,“ upřesňuje čistecká starostka Blanka Čebišová.

Rovněž v loňském roce dostali dopravní automobil pomocí dotace také v Chrášťanech. „Ještě bychom potřebovali ten zásahový. Ale i za dopravní automobil jsme rádi. Hodně se jezdí na soutěže, máme mladé hasiče, tak je důležité, aby doprava byla bezpečná,“ sdělila chrášťanská starostka Jana Tlapáková.

V Kněževsi na obnovu hasičské techniky budou žádat o dotace až po skončení kanalizace. „Ta stojí hodně finančních prostředků, ale samozřejmě až kanalizace skončí, chtěli bychom žádat o dotaci na obnovení techniky. Od kraje jsme rovněž dostali dotaci 150 tisíc na obnovu vybavení osobních ochranných prostředků,“ říká kněževeská starostka Alena Králičková. Kněževeští hasiči mají ve své výbavě hasičskou cisternu Liaz z konce devadesátých let a osobní vůz Transit.

SDH Mšec je až v JPO V, a tak na nový vůz ani pomocí dotace jen tak nedosáhne, přesto obec místním hasičům pořídila alespoň ojetý vůz. „Využili jsme situace, kdy se sbory zbavují starších automobilů, a tak jsme za sto tisíc celkem slušný vůz koupili. Zatím to hasičům stačí a až se zmátoříme po kanalizaci a bude pro nás vhodný dotační titul, tak o něj zažádáme,“ dodává starostka Romana Metelková.