Podle vyjádření rodičů si ale po prvních týdnech vše začalo pomalu sedat. Jak potvrdila maminka sedmáka Ladislava a deváťačky Sáry, kteří navštěvují 2. ZŠ Rakovník, jejím dětem zpočátku dělalo problém sledování různých aplikací, kam učitelé zadávají úkoly.

„Nahrávali je na e-mail, Bakaláře a MS Teams. Zpočátku byl jeden úkol tam, druhý jinde a třetí také v jiné aplikaci. V současné době je většina úkolů zadávána v nové aplikaci MS Teams, která je v anglickém jazyce. Něco funguje, jak má, někdy je problém s otevřením souborů a jejich následným tiskem,“ popisuje Miroslava Chovanová, podle níž dětem nejvíce chybí kontakt se spolužáky.

Na začátku výuky z domova prý měly děti poměrně velké množství zadaných úkolů, nad kterými strávily téměř celý den včetně víkendu.

„Nyní je jich méně. Syn i dcera jsou na druhém stupni a učení zvládají většinou sami. Výjimečně je zapojena celá rodina. Úkoly zpět zasíláme také různými způsoby, podle zadání jednotlivých učitelů. Hodnocení některých úkolů zpracovává PC program, který nehodnotí pouze znalosti uvedeného předmětu, ale především gramatické chyby,“ říká Miroslava Chovanová.

Její dcera Sára je v posledním ročníku základní školy, proto celá rodina netrpělivě sleduje situaci ohledně přijímacích zkoušek. „Ze střední školy nám také posílají e-mailem přípravné testy na zkoušky. Zpětná vazba se střední školou je velmi dobrá,“ pochvaluje si.

Do rakovnické 2. základní školy, konkrétně do prvního ročníku, chodí také dcera Veroniky Svobodové. „Není to pro nás jednoduché, ale učitelka Libuše Martínková je rozumná a nepřetěžuje děti ani rodiče. Hodně nám pomáhá, že je s dětmi minimálně třikrát v týdnu ve spojení na skypu. Vždy s nimi probere to důležité z daného předmětu. Na konci týdne pak pravidelně posílám přes messenger vyfocenou písanku, matematiku a prvouku, učitelka to zkontroluje, psaní oznámkuje a pošle zpět,“ popisuje Veronika Svobodová.

S domácí výukou nemají problém Radek Červený ani Tobiáš Havel. „Úkoly nám paní učitelka posílá denně, vždycky je hned udělám. Nevadí mi to, ale těším se do školy. Je lepší, když nás učí paní učitelka a hlavně mi chybí kamarádi,“ neskrývá Radek Červený, který navštěvuje pátý ročník 3. ZŠ Rakovník. „Tobík si zvykl rychle, nedělá mu to problém. Jinak mu samozřejmě musím pomáhat a učivo mu dovysvětlit,“ prozradila Pavla Havlová, maminka šesťáka Tobiáše.

Larisa Šejnová z Hořesedel má na 1. základní škole dceru a syna, a jejím dětem prý domácí výuka ku jejímu podivu nevadí. „Zvykli si. Jakmile úkoly dorazí, jsou pro ně prioritou a pak zábava. Jak budou znalosti prezentovat ve škole, to ale netuším, obávám se hlavně diktátu. Ty totiž neděláme,“ vysvětluje Larisa Šejnová. Syn chodí do třetí třídy, a tak mu jeho starší sestra šesťačka kontroluje úkoly z angličtiny nebo češtiny. „A já vše ostatní,“ doplňuje Larisa Šejnová.

Úspěšná krasobruslařka Kateřina Hrdličková chodí do druhé třídy ZŠ Nové Strašecí a podle slov své maminky zvládá školu dobře. „Paní učitelka posílá úkoly z češtiny, matematiky a prvouky, občas z výtvarky. Vše jí jen vytisknu a zpracuje sama, poté jen zkontroluji a pošleme přes online systém paní učitelce zpět. Občas se zeptá, když si neví rady. Také kouká na pořad Učitelka v ČT, ten je fajn na doplnění či pro zajímavost. Vedle školy zvládá i online tréninky a sama trénuje doma, celkem až čtyři hodiny denně,“ prozradila Eva Hrdličková.

Naopak Lucie Křenkové ze Mšeci pociťuje, že její dceři i ostatním dětem ze třídy dělají úkoly poměrně velké problémy. „Mluvila jsem i s ostatními maminkami ze třídy a pro nás rodiče je to opravdu šílené. Děcka si myslí, že mají prakticky prázdniny, takže mámy až přijdou z práce, ještě s nimi dělají úkoly, dětem se do nich ani nechce, takže to nestíhají. Paní učitelka nám pošle dvakrát týdně úkoly, jsou k tomu i nějaké odkazy na vysvětlení. Ptala se nás také, jaká je odezva dětí, zda to stíháme či nikoliv a poté začala posílat nové věci s tím, že máme děti i oznámkovat, aby na to při zkoušení brala zřetel. I když si to malinko sedá, je toho pořád dost,“ podělila se o své postřehy Lucie Křenková, jejíž dcera Katka navštěvuje třetí ročník mšecké základní školy.