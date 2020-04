Domov Ráček také zajišťuje chráněné obydlí osobám, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci a nejsou schopny samy nebo za pomoci blízkých osob tuto situaci řešit. V současné době žije v bytě pět lidí.

„Ti téměř nikam nechodí, takže jsou na sebe zvyklí. Žijí podobně, jako v běžné rodině, kde jsme také nyní omezeni. My pro ně vaříme a vozíme jim jídlo,“ popisuje ředitelka domova Ilona Hrušková.

Vzhledem k tomu, že zde již od 16. března nefungují denní stacionáře, zaměstnanci, kteří jsou zdraví, šijí roušky. „Několik zaměstnanců mi onemocnělo ještě před karanténou, ale ti, co jsou zdraví už toho našili opravdu hodně. Jinak zde děláme běžné věci jako úklid a podobně,“ říká Ilona Hrušková.

Ta také potvrdila, že klienti jí volají denně. „Telefonů mám opravdu hodně a všichni se ptají, kdy už k nám budou moci přijít. Občas nás třeba jeden z nich i navštíví. Vždy jednou za týden se jim snažíme na facebooku poslat nějaký vzkaz, abychom je alespoň trochu rozveselili,“ popisuje ředitelka.

Středočeský kraj poslal do domova podobně jako do ostatních zařízení tohoto druhu rychlotesty na přítomnost COVID-19. „Naštěstí jsme byli všichni v pořádku, tak snad nám to vydrží,“ doufá Ilona Hrušková.