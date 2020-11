„U několika klientů, kteří dříve přišli do styku s pozitivně testovanou osobou, jsme v úterý udělali antigenní testy a všechny vyšly s negativním výsledkem,“ potvrdil ředitel rakovnického domova Pavel Jenšovský.

V karanténě pak zůstává přibližná čtvrtina zaměstnanců, ke středečnímu dni jich bylo čtrnáct, a tak v domově vypomáhá i několik brigádníků. „Mezi personálem v karanténě jsou buď lidé v dlouhodobé neschopnosti, v některých případech jsou to normální virózy a v dalších případech jsou to zaměstnanci, kteří prodělali covid a připojily se k tomu další komplikace,“ poznamenal Pavel Jenšovský.

Ten nechal v rámci prevence v pondělí provést prostorovou dezinfekci budovy domova, další se pak plánuje za dva týdny.

Počet nemocných se snižuje také v Novém Strašecí, kde byla situace vůbec nejsložitější. Ke konci minulého týdne bylo pozitivních téměř třicet zaměstnanců a čtyřiadvacet klientů. Ve středu to bylo již pouze jedenáct zaměstnanců a patnáct klientů. „V pátek jim končí izolace a zaměstnancům karanténa, takže pokud do té doby nikdo neonemocní, nebudeme mít už žádného nemocného a měli bychom být snad čistí,“ věří ředitelka domova Miluše Jůnová, která se v těžkých chvílích mohla opřít o výraznou pomoc od studentů i dalších dobrovolníků.

„Bylo to neskutečně náročné, ale s vypětím všech sil jsme to zvládli, a to i díky dvacítce studentů a studentek z místního gymnázia, kladenské střední a vyšší zdravotnické školy a pěti dospělým dobrovolníkům. Je to moc fajn, že tito lidé prakticky nahradili zaměstnance v karanténě,“ pochvaluje si ředitelka.

Gymnazistky pomáhaly a pomáhají v pečovatelské oblasti, studenti zdravotnických škol v té zdravotní. Zatím bez pomoci dobrovolníků se obešel Domov Kolešovice, kde je nyní v domácí karanténě sedm zaměstnanců ze šedesáti. V sobotu by se všichni měli vrátit do práce. „Máme trochu problém, že všech sedm zaměstnanců jsou ošetřovatelé, nicméně to zvládáme. Testujeme ovšem každých pět dní, takže se situace může změnit,“ řekla ředitelka domova Taťána Čížková.

Aktuálně je nemocných také pět klientů, kteří mají lehký průběh nebo jsou bezpříznakoví. „Od úterý opět testujeme a zatím nemáme žádného dalšího pozitivně testovaného. Ti, kteří měli předtím pozitivní test jsou v izolačních pokojích,“ konstatovala ředitelka.



Zatím jeden klient, který byl již dříve hospitalizovaný v nemocnici, po čtrnáctidenním pobytu v ní nakonec zemřel a byl pozitivně testovaný na covid-19.