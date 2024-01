Digitální panely typu e-paper by zobrazovaly informace o třech nejbližších spojích a čtvrtý řádek by byl vyhrazen pro aktuální informace. Na displejích by se ale zobrazily u spojů pouze koncové stanice, nikoli sled všech zastávek podle jízdního řádu.

A právě to byl podle Nového Strašecí slabým místem dotovaného projektu, na kterém by se v případě zájmu podílelo po dobu pěti let 60 tisíci korunami ročně a poté by navázalo smlouvou přímo s firmou.

„Požádali jsme, zda by projekt mohl být upraven. K žádné změně ale nedošlo a v takovéto podobě jsme nabídku odmítli jako neefektivní,“ potvrdil starosta města Karel Filip.

Mluvčí Integrované dopravy Středočeského kraje (IDSK) Oldřich Buchetka připomněl, že projekt Chytré zastávky je financován z dotačních fondů Evropské unie.

„Snažili jsme se najít veškerá možná řešení, která by vyhovovala většině oslovených měst a obcí. Není ale možné, například kvůli mantinelům daným dotačními programy, jednotlivé parametry upravovat přesně na míru jednoho sídla,“ vysvětlil Buchetka s tím, že připojení k nabízenému projektu záleží pouze na rozhodnutí měst a obcí.

„K dnešnímu dni už bylo uzavřeno zhruba 60 smluv, což znamená přibližně 370 e-paperů,“ dodal mluvčí IDSK.

Pokud by Nové Strašecí své stanovisko časem změnilo, mohou podle Buchetky jednání pokračovat, umožní-li to časové a finanční podmínky projektu.

