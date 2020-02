Již pátým rokem sídlíte v budově České pojišťovny. Co všechno zde svým klientům nabízíte?

V první místnosti pořádáme počítačové kurzy pro naše klienty i pro naši cílovou skupinu - zdravotně postižené a seniory nad 55 let. Dále je zde masérna, kde jsou v podnájmu dvě masérky a jeden masér, jedna masérka navíc poskytuje i cvičení, máme zde i pedikúru. Mimo masáží poskytujeme i další služby, pořádáme kurzy angličtiny pro začátečníky i pokročilé, kurzy historie, kurzy ručních prací. Nyní jsme nově zařadili akreditovaný kurz Myšlenkové mapy. Celkem je to osm lekcí, které jsou zakončeny závěrečným testem a po jeho absolvování účastníci získají osvědčení. Do našeho programu jsou zařazeny různé přednášky a besedy.

O jaké přednášky se jedná?

Zejména zdravotní a historické. Například v březnu to bude přednáška o podobě města Rakovník na přelomu 19. a 20. století, kterou povede ředitelka archivu Renata Mayerová. Jezdí k nám rovněž MUDr. Jana Krynská, která nám vede zdravotní přednášky, které jsou velmi oblíbené. Jsou to samí fundovaní lidé.

Nabízíte také základní poradenskou činnost. Využívají ji lidé hodně?

Lidé si k nám zvykli chodit. Ptají se například na sociální dávky, starobní či invalidní důchody, řešení problémů při změně zdravotní pojišťovny a podobně. Vychází nám vstříc také Rakona, která nám poskytla sponzorský dar na nákup kompenzačních pomůcek. Půjčujeme různá chodítka, invalidní vozíky, prodáváme baterie do naslouchadel. Kromě toho navštěvujeme invalidní rodiny. Zajímá mě, jak lidé žijí a jak je o ně postaráno.

Na vašich webových stránkách jsem se rovněž dočetl, že jezdíte na různé výlety či pobyty…

Ano, je to oblast, která je našimi členy a dalšími seniory nejvíce využívána. Poskytujeme léčebné a rekondiční pobyty, poznávací zájezdy. Lidem to opravdu prospívá. Jsou v kolektivu a vždycky pro ně domluvíme dobrou cenu, což je dnes důležité, protože nám na pobyty už nikdo jako dřív nepřispívá. Pravidelně jezdíme do Františkových Lázní či na Slovensko do Hokovců. Letos v lednu jsme byli na Slovensku v Hokovcích, v březnu pojedeme do Sezimova Ústí. Co se týče poznávacích výletů, pojedeme třeba na Červený hrádek, na Hlubokou, na Orlík, do Mostu a do ZOO v Chomutově.

Pořádáte i divadelní zájezdy?

Ano, jezdíme do Prahy do Divadla U Valšů, která pořádá hodně představení pro invalidy a starší publikum. Vystupují tam i herci jako Naďa Konvalinková, Pavel Nový a další oblíbení herci. Jedeme tam 3. března a budeme to mít spojené i s procházkou s výhledem na Hradčany. Na podzim máme zajištěné vstupenky na muzikál Kleopatra v divadle Broadway. Čeká nás rovněž koncert ke Dni žen 10. 3. 2020. V rakovnickém domově seniorů vystoupí Václav Žákovec a Anna Volínová. Snažíme se tedy, aby lidé měli i dostatek kultury.

Kolik členů dohromady zaštiťujete?

Nejvyšším orgánem svazu je shromáždění zástupců. Zastřešujeme celkem šest klubů a máme zhruba osm set členů. Dvě organizace jsou z Rakovníka, další členové jsou z Nového Strašecí, Kněževsi, Senomat a Zbečna. V obci Čistá zrušili klub invalidů, a tak ty, kteří k nám budou chtít přejít, rádi přijmeme. Našimi členy jsou i občané z Kladna.

Jak jste na tom se zaměstnanci?

Máme tu sociální pracovnici, která dělá sociální věci a pokladní. Dále paní, která u nás pracuje v rámci projektu od Úřadu práce, který nám poskytuje finanční příspěvek. Ta se stará o různou administrativní a propagační činnost pro svaz. Dále máme fundovanou paní účetní, dopravce se kterým jsme rovněž spokojeni. Máme tu samé spolehlivé lidi.